Le Tournoi NBA a permis aux Pacers de se préparer pour les playoffs

Avant cette année, les Pacers n’avaient plus disputé les playoffs depuis 2020. Et pour leur retour, les voilà en finale de conférence ! Si Pascal Siakam peut se vanter d’avoir une bague de champion NBA et de belles campagnes de playoffs à son actif, une bonne partie de l’effectif découvre les playoffs. Cependant, à l’image de Tyrese Haliburton, ces mêmes Pacers avaient déjà joué des matchs à enjeu, avec une sorte d’avant-goût aux playoffs né de leur superbe parcours dans le premier In-Season Tournament.

« Ces expériences ont certainement été utiles », confirme l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle. « Il y a eu de véritables simulations de playoffs comme notre quart de finale à domicile. C’était un lundi soir, contre ces gars-là (les Celtics), et il y avait une atmosphère de finale de conférence. Le fait d’aller à Vegas et de jouer là-bas, c’était différent, mais il y avait clairement le fait d’être exposé, sur le devant de la scène, et tout ça. Donc toutes ces expériences sont utiles pour une jeune équipe. »

Utiliser chaque bribe d’expérience

Si aucun joueur n’a l’expérience d’un Pascal Siakam, TJ McConnell et Myles Turner étaient déjà présents lors des précédents playoffs d’Indiana. Pour sa part, Obi Toppin avait déjà disputé la postseason avec les Knicks. Quant à Aaron Nesmith, il avait goûté aux Finals avec Boston en 2022, mais dans un rôle mineur avec seulement 16 minutes passées sur le terrain face aux Warriors.

Côté staff, Rick Carlisle a bien sûr été titré avec les Mavs en 2011, et son adjoint, Jim Boylen, a été champion à trois reprises comme assistant : deux fois avec les Rockets et une fois avec les Spurs en 2014.

« Il faut préparer les gars en sachant que cette génération n’a pas envie d’entendre des choses sur les années 80 », précise Rick Carlisle. « Notre staff a beaucoup d’expérience… mais vous devez leur faire comprendre qu’il faut en passer par là pour vraiment ressentir ce qu’il en est. Nous avons essayé de les préparer pour ça mais il n’y a rien de mieux que de se confronter à un Game 5 à Milwaukee ou à New York. Il faut endurer l’avalanche d’expérience qui vous tombe dessus. »

Ce soir, dans la deuxième manche, les Pacers pourront compter sur le vécu et le calme de Pascal Siakam pour éviter de répéter les mêmes boulettes que dans le Game 1. « Lui et Tyrese sont nos deux éléments principaux, et son expérience est vraiment importante. Il a un comportement naturellement calme et une présence rassurante. Il ne se laisse pas affecter. Sa personnalité névolue pas et lorsqu’il y a des turbulences, il apaise nos jeunes, » conclut l’entraineur des Pacers.