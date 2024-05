Khris Middleton et Bobby Portis sauvent la peau des Bucks

« Bucks en sept ! » « Bucks en sept ! » Les spectateurs du Fiserv Forum peuvent jubiler, ils ont obtenu ce qu’ils espéraient : une victoire, large, de leur troupe (115-92), pour prolonger la série et garder l’espoir de la remporter sur une septième match, malgré l’avantage pris par les Pacers.

Encore privés de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard cette nuit, les Bucks ont signé un grand match en s’appuyant sur les « double-double » de Khris Middleton (29 points et 12 rebonds), Bobby Portis (29 points et 10 rebonds), ainsi que Patrick Beverley (13 points et 12 passes).

Autant de performances individuelles nécessaires, couplées à une plus importante prestation, collective celle-ci : leur plus gros effort défensif fourni de la série, pour limiter Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et leur bande.

Avant de prendre leurs aises dans cette rencontre, les Bucks ont dû passer par une période de doute. La faute à des Pacers venus sans complexe, affichant une belle adresse à 3-points pour démarrer la rencontre. Une adresse leur permettant de boucler le premier quart-temps avec trois possessions d’avance (23-31).

L’écart se creuse dans le troisième quart-temps

Sans se douter qu’il s’agirait de leur quart-temps le plus accompli du match. Car derrière, les locaux vont réagir de façon autoritaire. Un 18-2 infligé sur la base de l’activité des hommes forts encore en jeu côté Bucks, Khris Middleton, Bobby Portis donc et, moins attendu, Patrick Beverley. Le meneur a apporté 12 points dans cette seule période et surtout apporté sa folle énergie en défense.

Milwaukee virait ainsi d’une courte tête à la pause (53-48), mais avait fait le plus dur : gripper l’attaque d’en face. Dans les minutes qui ont suivi le passage au vestiaire, les locaux ont signé un 9-0 très douloureux pour l’équipe dirigée par Rick Carlisle. Cette dernière réagissait un temps avant d’exploser définitivement dans les minutes suivantes, notamment après deux paniers à 3-points de Malik Beasley (82-63).

Le shooteur des Bucks s’est réveillé au bon moment pour offrir plus de 20 points à son équipe. Cet écart s’est accentué dans le dernier quart-temps, toujours grâce au tandem Khris Middleton – Bobby Portis, avec jusqu’à 27 unités d’avance. Sonnés, les Pacers ne s’en remettront pas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Patrick Beverley transformé. Le meneur de Milwaukee n’a pas toujours été connu pour ses qualités de créateur depuis le début de sa carrière. Cette nuit, il s’est comporté comme un véritable gestionnaire, avec des déchets limités, capable de changer de rythme pour générer des espaces et offrir de bons tirs à ses coéquipiers, à l’instar de Malik Beasley qui a profité de ses offrandes à la fin du troisième quart-temps. En plus d’égaler son record en carrière à la passe, il a affiché sa tonicité caractéristique en défense. Et fait parler sa roublardise en provoquant indirectement une faute technique d’Obi Toppin en voulant récupérer une remise en jeu, avant d’enchaîner avec un 2+1 de l’autre côté du terrain, avec son geste « short » pour chambrer son adversaire. Du Beverley dans le texte.

– L’attaque des Pacers grippée. Voir les joueurs de l’Indiana ne pas passer la barre des 100 points, ce n’était arrivé qu’une seule fois en saison régulière. Dans cette série, c’est déjà la deuxième occurrence. Après 94 points inscrits dans leur défaite inaugurale lors du Game 1, les Pacers ont signé la plus pauvre prestation offensive de leur saison. Tyrese Haliburton et les siens avaient pourtant démarré très fort leur soirée avec un 7/12 de loin dans les dix premières minutes. Mais les visiteurs ont fini par s’éteindre devant les efforts défensifs de Patrick Beverley et des autres. Les leaders des Pacers ont été beaucoup trop passifs. Pascal Siakam a par exemple été le seul titulaire à obtenir des lancers-francs, pour un piètre résultat (1/5).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.