Même à Boston, certains spectateurs étaient partis trop tôt…

Tous ceux qui se sont rendus dans un stade ou une salle ont déjà assisté à ce phénomène. Celui des spectateurs qui se pressent vers la sortie avant même la fin d’un match afin d’éviter les embouteillages ou ne pas rater le dernier métro. On se souvient du Game 6 entre le Heat et les Spurs en 2013, lorsque les fans de Miami avaient quitté la salle, pensant que le titre était joué. Ils avaient ainsi raté le tir miraculeux de Ray Allen.

Toutes proportions gardées, on a assisté au même cas de figure mardi soir à Boston, alors que les Celtics étaient menés dans le « money time » face aux Pacers. Certains fans pensaient que le match était joué, et ils ont raté le tir égalisateur de Jaylen Brown, avant que les Celtics ne s’imposent en prolongation.

Interrogé sur ce départ des spectateurs, Luke Kornet a répondu avec une bonne dose de second degré. « Si je prends mon cas personnel, je sais qu’à 20h00, il commence à se faire un peu tard alors que les enfants se réveillent à peu près à la même heure », raconte l’intérieur avec un sourire en coin. « On peut comprendre que les gens font des sacrifices pour être là, et cela partie du jeu… Cela donnait l’impression que la situation était compliquée, mais c’est le basket, et il suffit juste d’une ou deux actions pour être capable d’aller chercher une victoire. »

Luke Kornet a le sens des priorités

Au final, les supporters en question ont non seulement raté la meilleure partie de la soirée, mais aussi le meilleur de Jayson Tatum qui a donné la victoire aux Celtics 133-126 en prolongation.

« J’espère qu’ils ont pu amener leurs enfants à l’école plus tôt et qu’ils seront de bonne humeur pour vraiment démarrer la journée », ironise le remplaçant. « Parce que parfois, les débuts de journée peuvent être difficiles, comme les deux ou trois jours suivants, si vous êtes fatigués, et les enfants seront aussi fatigués. »

Père de deux enfants, Luke Kornet reconnait les enjeux autour du sommeil de sa progéniture. « Cela peut être une situation difficile. Il faut être capable de lire la situation, combien de temps je leur donne encore ? On est toujours un peu dans cette position, » conclut le pivot de 28 ans, toujours dans sa thématique.