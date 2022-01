Ray Allen sur son tir mythique des Finals 2013 : « J’ai pris ce tir au moins 40 fois ce jour-là »

Comme le résume bien l’introduction de l’entretien de Ray Allen à NBA.com, ce tir mythique inscrit dans dans le méga « money-time » d’une finale NBA ne résume pas la carrière de cet arrière de légende des années 2000.

Elle est le point d’exclamation d’une œuvre complète, qui met en lumière l’ensemble de ses qualités une quelques fractions de seconde, au niveau de l’adresse bien sûr, et du QI basket.

L’importance de la répétition

Récemment revenu sur le devant de la scène après avoir été dépassé par Stephen Curry au rang de shooteur le plus prolifique de l’histoire de la NBA, Ray Allen a de nouveau évoqué ce qui restera comme l’un de ses 2 973 paniers à 3-points les plus importants de sa carrière, l’occasion pour lui de rappeler l’importance de la répétition chez les shooteurs.

« Ce tir que j’ai mis, je l’ai pris au moins 30 à 40 fois ce jour-là. Mais comprenez bien, il suffisait que je touche la ligne noire pour que l’histoire soit tout à fait différente. Juste parce que mon corps était entraîné, je n’avais même pas à y penser. Je savais juste où il fallait aller. Je l’ai pris toute la journée ce jour-là à l’échauffement et je faisais ça depuis des années et des années », a-t-il déclaré. « J’ai grandi dans une famille de militaires et quand vous partez à la guerre, c’est l’entraînement qui compte. Une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous restez calme et concentré. Nous devons savoir comment prendre des décisions. Dans cette situation, j’ai pris une décision. Je ne pouvais pas réfléchir ».

Aujourd’hui coach à Gulliver Prep où ses quatre garçons sont scolarisés, Ray Allen s’est rappelé avoir tellement répété ce geste (Erik Spoelstra avait d’ailleurs raconté l’anecdote) qu’il avait en quelque sorte su faire le vide autour de lui pour se retrouver comme à l’entraînement, lorsqu’il refaisait ce step-back vers le corner, encore en encore. Pour réussir le geste parfait le jour J, à l’instant T

« La plupart des athlètes qui se trouvent dans cette situation ne comprennent pas à quel point l’entraînement est important, car il permet d’acquérir le rythme de la mémoire musculaire, lorsque personne n’est présent dans le gymnase, et fait en sorte que lorsque les lumières s’allument, tu n’as pas d’hésitation sur ce que tu dois faire. Les joueurs peuvent se plaindre : « Oh, pourquoi devons-nous recommencer ? » Eh bien, parce que cela aura de l’importance à un moment donné. Ce ne sera peut-être pas le prochain match, mais à un moment ou à un autre, ça se produira et on en reviendra à cette préparation et à ce coach qui t’avais dit : « Refais-le » ».

Le sauveur de LeBron James ?

Ce tir aussi incroyable soit-il a aussi marqué les esprits parce qu’il est assorti d’une histoire unique, alors que des fans du Heat avaient commencé à quitter l’American Airlines Arena, et que la sécurité débutait le protocole d’après match en encadrant notamment le parquet en vue de la future victoire des Spurs.

On dit aussi que ce tir a sauvé LeBron James dont la carrière aurait pu être tout autre en cas de nouvelle défaite en finale NBA et que ce dernier devrait lui être éternellement reconnaissant…

« Les gens disent que j’ai sauvé LeBron. Je me suis sauvé moi-même », a-t-il lâché. « J’ai de quoi être heureux d’avoir mis ce tir, mais tout autant pour le fait que LeBron ait réussi un 3-points deux possessions avant, et que Mike Miller ait réussi un tir avec sa chaussure en moins juste avant. Tant de choses se sont produites avant ce moment. Je ne m’attends pas à ce qu’il me dise merci de l’avoir sauvé, car ce n’est pas le cas. C’est lui qui a fait le plus gros du travail et qui nous a portés tout au long de cette année ».