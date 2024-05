Jaylen Brown raconte son 3-points décisif « pour l’histoire »

À +3 (117-114) et avec la remise en jeu à effectuer à 10 secondes de la fin, les Pacers avaient toutes les armes en main pour récupérer le Game 1 à Boston, et donc l’avantage du terrain.

Sauf que Jaylen Brown a bien gêné la prise de balle de Pascal Siakam sur la remise en jeu trop forte d’Andrew Nembhard, et voilà les Celtics qui récupéraient miraculeusement la balle ligne de fond. Jaylen Brown tournait autour de Derrick White et Jrue Holiday pouvait le servir à 3-points. Pas de faute de Pascal Siakam, qui avait trop peur du 3+1 et laissait le All-Star prendre un tir compliqué. C’était dedans et les deux équipes filaient en prolongation derrière un ultime raté à 3-points de la part de Tyrese Haliburton…

« C’est simple. Les grands joueurs réussissent de grandes actions » explique Jayson Tatum sur la perte de balle provoquée par Jaylen Brown, puis sont 3-points décisif dans la foulée. « C’était un shoot incroyable. La perte de balle qu’il provoque nous donne l’opportunité de mettre ce tir. Jrue Holiday a joué de manière incroyable ce soir, des deux côtés du terrain. Même chose pour D-White. C’est la définition d’une victoire collective. »

Et le trio Holiday – White – Brown a parfaitement combiné sur cette ultime séquence.

« Ça a mené à un super système, Jrue a réussi une super passe, D-White a posé un super écran et le reste est pour l’histoire »

« C’était un bon momentum alors qu’on a réussi à leur faire perdre la balle pour obtenir une possession supplémentaire » pouvait ainsi décrire Jaylen Brown en conférence de presse. « Ça a mené à un super système, Jrue a réussi une super passe, D-White a posé un super écran et le reste est pour l’histoire. »

Le tir a ainsi eu droit au double « Bang ! » du commentateur Mike Breen, qui marque les actions importantes. Il a surtout permis aux Celtics d’arracher une prolongation qui semblait presque hors de portée à dix secondes de la fin, afin d’arracher ce Game 1 et partir du bon pied dans cette finale de conférence.

Pour les Pacers, l’éternelle question est de savoir s’il fallait faire faute avant le 3-points, pour envoyer Jaylen Brown shooter deux lancers-francs, plutôt que de prendre le risque de l’égalisation.

« Oui » répondait ainsi Rick Carlisle. « Mais Brown avait attrapé la balle et il était face à Pascal. Donc il a décidé de ne pas le faire, et je le comprends. C’est probablement la bonne décision parce qu’on ne veut pas offrir une action à quatre points à l’adversaire … Ecoutez, beaucoup de choses ont mal tourné pour nous, et ont bien tourné pour eux. Il faut qu’on l’accepte et qu’on revienne en étant prêt pour le match de jeudi ».

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.5 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 Total 540 30 48.0 36.4 72.0 1.0 4.3 5.3 2.4 2.5 1.0 2.1 0.4 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.