Les Celtics sont passés à deux doigts d’un gros coup de froid sur ce Game 1 à domicile face à Indiana. Il aura fallu le parfait boulot de nettoyeurs de Jaylen Brown et Jayson Tatum en fin de partie pour faire oublier cette soirée rudement compliquée, sauvée sur quelques coups d’éclat des Jay’s dans le « méga-money-time ». « C’était dingue ! » avoue l’ailier des Celtics dans le couloir des vestiaires. « On savait qu’on aurait une deuxième chance en prolongation. On la méritait. On savait qu’on trouverait la solution. C’est une victoire de dingue ! »

Le 3-points décisif de Jaylen Brown à 5 secondes de la fin pour forcer la prolongation ressortira bien sûr comme le tir qui a permis à Boston de survivre. Mais dans le final, c’est bel et bien Jayson Tatum qui a repris les choses en main pour guider les Celtics jusqu’à la victoire. Pas de quoi lui arracher un sourire en conférence de presse.

« Pourquoi serais-je heureux alors que le travail n’est pas terminé ? » lance-t-il à un journaliste. « Est-ce que le boulot est terminé ? Je vous pose la question. Non ? Donc, on ne va pas célébrer un boulot qui n’est pas terminé. »

Le 3-points qui fait mal

Auteur de 36 points, 12 rebonds, mais aussi 4 passes et 3 interceptions, le leader de Boston aura été un poison pour la défense adverse, même si l’adresse n’a pas toujours été au rendez-vous (12 sur 26 aux tirs). Par ailleurs, c’est bien souvent lorsque Tatum s’est retrouvé sur le banc que les Pacers en ont profité pour faire la différence. En prolongation, c’est tout naturellement de lui que la décision est venue pour faire face à Tyrese Haliburton.

Même si Jrue Holiday aurait aussi fait un beau MVP, Jayson Tatum a gardé ses nerfs jusqu’au bout, et a fini par débloquer la situation en provoquant la 6e faute d’Aaron Nesmith. Sans oublier, ce 2+1 fini à une main devant TJ McConnell pour faire repasser les locaux en tête (124-123). Dans la foulée, c’est une perte de balle bête de Tyrese Haliburton qui lui a permis d’enfoncer le clou d’un 3-points en tête de raquette.

Auteur de 10 de ses 36 points en prolongation, JT a retrouvé la mire au meilleur moment, et ces deux actions, alors qu’il restait sur un 2/10 au tir dans le quatrième quart-temps et la prolongation à ce moment-là, resteront donc aussi comme celles qui ont fait basculer ce Game 1 et ont empêché Indiana de démarrer très fort.

« Je suis content qu’on ait gagné car ça m’aurait rendu malade » a-t-il même déclaré en conférence de presse au sujet de sa maladresse sur la fin de match, avant qu’il ne redresse donc la barre sur la fin.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.