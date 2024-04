Stats & Highlights | Les Pacers et le Magic font les bonnes opérations à l’Est

« On sait à quelle période de l’année on se trouve, on sait qu’on contrôle notre propre destin », lâche Myles Turner, auteur 22 points et 13 rebonds cette nuit face au Heat. Le pivot des Pacers connaissait l’importance de s’imposer face à la formation floridienne, un concurrent direct dans la course au Top 6 à l’Est, pour éviter de devoir passer par le play-in.

Opération réussie pour les Pacers (45v-34d) qui, malgré des leaders pas particulièrement adroits (10/25 pour la paire Tyrese Haliburton – Pascal Siakam) l’ont emporté de deux petits points. Avec quatre joueurs à 20 points ou plus cette nuit, le Heat (43v-35d) est 8e de sa conférence, mais voit également les Sixers (7e) revenir fort dans cette course à la qualification directe.

Un peu plus haut au classement, le Magic (46v-32d) fait une belle opération en s’imposant face à Chicago, pour mettre un peu plus la pression sur des Bucks en perdition, toujours 2e mais à une victoire seulement devant. Un duel à distance d’autant plus intéressant à suivre que les deux équipes se croisent à deux reprises avant la fin de la saison… Cette nuit, Paolo Banchero (24 points) a terminé meilleure marqueur d’une formation toujours aussi équilibrée, pour résister aux 30 points de DeMar DeRozan.

Au sommet de la conférence, les Celtics (62v-16d) continuent de dérouler avec une 5e victoire de suite, face aux modestes Blazers (21v-57d) cette nuit. Touché au genou, Jayson Tatum n’a pas joué tandis que son compère Jaylen Brown a atteint la barre des 10 000 points en carrière, en marquant 26 points, et que Payton Pritchard a confirmé sa bonne forme du moment (20). En face, Dalano Banton a signé 28 points.

Côté conférence Ouest, des batailles similaires se poursuivent. Le Thunder (53v-25d) est allé s’imposer de peu sur le parquet des Hornets (19v-59d) derrière un triple-double de Josh Giddey (20 points, 13 rebonds et 13 passes). Et reste ainsi dans la course à la première place avec les Nuggets et les Wolves.

Domantas Sabonis a, lui, échoué d’un caviar pour atteindre le triple-double (18 points, 20 rebonds et 9 passes) dans la victoire de 30 points des Kings (45v-33d) sur le parquet des Nets (31v-48d). 8e à égalité avec les Lakers, les Kings n’ont qu’une victoire de moins que les Suns, 6e.

Un mot enfin sur les Raptors (25v-53d) qui, derrière la grosse sortie d’Immanuel Quickley (31 points et 13 passes) et trois autres titulaires à 20 points ou plus, ont repoussé les Wizards (15v-64d).

Indiana – Miami : 117-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DAL 147 HOU 136 LAC 120 CLE 118 IND 117 MIA 115 BOS 124 POR 107 CHA 118 OKC 121 ORL 113 CHI 98 TOR 130 WAS 122 PHO 105 NOR 113 MIL 109 NYK 122 SAS 126 PHI 133 BRO 77 SAC 107 GSW 118 UTH 110 LAL 117 MIN 127

Boston – Portland : 124-107

Charlotte – Oklahoma City : 118-121

Orlando – Chicago : 113-98

Toronto – Washington : 130-122

Brooklyn – Sacramento : 77-107

