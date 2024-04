Les Mavs arrachent la prolongation puis le match face aux Rockets !

Les Rockets avaient tout fait pour remporter le derby texan face aux Mavericks, avant de laisser filer le match.

Car Luka Doncic et ses coéquipiers n’étaient pas sortis de la sieste pour ce match du dimanche à un horaire avancé. Le Slovène perd des ballons, gêné par la défense haute et physique de Dillon Brooks et, comme souvent dans ces situations, il râle. Au point de prendre une faute technique pour avoir célébré un coup de sifflet des officiels…

D’abord portés par les 15 points de Jalen Green en premier quart-temps, les Rockets font donc la course en tête, au point de compter jusqu’à 22 points d’avance (34-56) dans le deuxième quart-temps.

C’est Kyrie Irving qui se met au travail pour ramener Dallas (66-71) à la mi-temps. Luka Doncic prend enfin la mesure de la défense des Rockets après la pause mais Houston réussit à garder le contrôle de la partie.

« Uncle Drew » enchaîne les paniers d’exception mais Houston répond collectivement, par Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. ou Reggie Bullock, et les Mavs n’arrivent pas à passer devant. Fred VanVleet laisse un lancer en route à 25 secondes de la fin, et Jabari Smith Jr. en abandonne carrément deux dans la foulée, et voilà Dallas qui a l’occasion d’arracher la prolongation. Ce que Dante Exum réussit, Luka Doncic laissant le tir décisif à son partenaire !

Le coup derrière la tête est trop dur pour Houston, qui ne se remettra pas du choc, et lâchera finalement en prolongation (147-136), cédant face aux derniers assauts de Kyrie Irving (48 points) et PJ Washington.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le plan des Rockets était bon. En mettant Luka Doncic au défi d’entrée de match, et en insistant dans la peinture pour faire prendre des fautes rapides à Daniel Gafford, les Rockets ont pris le match par le bon bout, pour prendre jusqu’à 22 points d’avance. Malheureusement pour eux, les Mavericks ont de la ressource.

– Les Mavericks peuvent souffler. Si Fred VanVleet et Jabari Smith Jr. avaient réussi un lancer-franc de plus dans le money-time, les Mavs seraient en train de se ronger les ongles, en devant encaisser une défaite malvenue dans la course au Top 6 dans la conférence Ouest. Au lieu de ça, Dante Exum a pu arracher la prolongation et Dallas confirmer sa bonne forme du moment, avec une 14e victoire sur les 16 derniers matchs !

– Le « play-in » définitivement hors de portée pour Houston. L’espoir d’accrocher le play-in s’était déjà quasiment envolé mais il est désormais hors de portée. Avec ce revers, les Rockets ne peuvent officiellement plus jouer le play-in, se retrouvant trop loin des Warriors. Mais le principal est ailleurs pour le club, avec la progression de Jalen Green et compagnie, qui se sont battus (quasiment) jusqu’au bout dans cette saison régulière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.