Les Suns craquent face à la puissance de Zion Williamson

Les défenses en place, le match commence doucement. Les Suns ont la volonté de courir et ça fait déjà la différence face à des Pelicans très maladroits de loin. Ils s’appuient sur Zion Williamson près du cercle, mais c’est trop peu face aux shoots de Devin Booker et Kevin Durant. Phoenix prend les commandes avec un 11-0 (26-19).

Avec une défense qui est montée d’un cran, qui vole des ballons, et des tirs qui tombent dedans, les Pelicans font une excellente entame de deuxième quart-temps face aux remplaçants de Frank Vogel. Un 12-0 leur permet de revenir à égalité. Les paniers pleuvent pour New Orleans qui rejoint les vestiaires avec six points d’avance (50-56).

Le troisième quart-temps, surtout sa seconde partie, ressemble à un duel Zion Williamson – Kevin Durant. Le premier défend même sur le second, et avec sa puissance, il fait des différences en attaque quand « KD » met quelques paniers aussi, avec des lancers-francs (83-90).

C’est Bradley Beal qui se charge de ramener les Suns dans la partie en début de dernier acte. L’ancien Wizard est impeccable et, pour résister, les Pelicans peuvent compter sur un Zion Williamson qui repousse plusieurs shoots avec férocité. Ensuite, il inscrit le panier qui scelle la victoire des siens, à trente secondes du terme (105-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de playoffs avant l’heure. Dès les premiers instants, on a senti que cette rencontre n’était pas une simple partie de fin de saison régulière. Il y avait de l’enjeu, et les défenses ont pris le pas sur les attaques et chaque action a été disputée. Les coups et les contacts ont été nombreux, des joueurs ont souvent fini au sol et ça préfigure des matches à venir d’ici quelques jours, quand les choses sérieuses vont commencer.

– Zion Williamson, le goût de l’effort. Tout le monde avait les yeux rivés sur Devin Booker, habitué des matches à 50 points face aux Pelicans. Puis, pendant la partie, c’est CJ McCollum qui a été très bon avec ses tirs primés. Mais le joueur du match, c’est clairement Zion Williamson. Il s’est donné en défense comme pas possible, avec notamment plusieurs gros contres en dernier quart-temps, a tenté de sauver des ballons, a été chercher des rebonds offensifs difficiles. Bref, avec 29 points, 10 rebonds, 7 passes et 5 contres, la star a réalisé une grande performance.

– Phoenix garde encore la main au classement. Avec ce succès de New Orleans, les deux équipes ont le même bilan : 46-32. Mais Phoenix a gagné la série de la saison (deux victoires à une), et Bradley Beal et sa bande gardent pour l’instant la précieuse sixième place, qualificative pour les playoffs, devant les Pelicans.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.