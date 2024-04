Le MVP de la nuit | Devin Booker comme Wilt Chamberlain

Et si la fin de la saison régulière était marquée par de nouveaux cartons offensifs ? C’est possible puisqu’il y a beaucoup de matches sans enjeu, mais aussi parce certaines stars ont des fourmis dans les mains. À l’image de Devin Booker qui signe son deuxième match à 50 points et plus en… quatre jours ! Rappelons que pendant deux mois, entre début février et fin mars, il n’y avait eu qu’une seule performance de ce type.

Cette nuit, dans une rencontre ultra importante dans la course aux playoffs, l’arrière des Suns a sorti le très grand jeu : 52 points pour 52 d’évaluation dans la victoire à la Nouvelle-Orléans ! À la mi-temps, il en était déjà à 37 points. En avance, sur son le temps de passage de son record personnel (70 points face aux Celtics). Le tout à 19 au 28 aux tirs, dont 8 sur 16 à 3-points (record en carrière), avec 9 passes à son actif.

Un match plein, réalisé face à l’une des meilleurs défenses extérieures de la ligue puisque les Pelicans alignent Herb Jones et Trey Murphy III dans leur cinq de départ. Mais à Phoenix, il y a aussi Bradley Beal et Kevin Durant, et il faut « choisir son poison » comme disent les Américains.

Comme chez lui à la Nouvelle-Orléans

Et puis, Devin Booker adore jouer les Pelicans. C’est son 3e match de suite à 50 points et plus face aux coéquipiers de Zion Williamson. C’est du jamais vu depuis… Wilt Chamberlain ! Et dans les années 60, il n’y avait pas autant d’équipes. Sans oublier que La Nouvelle-Orléans n’est qu’à 180 km de sa ville natale, et que chaque visite en Louisiane s’effectue devant des dizaines de proches.

« Cela représente beaucoup, et ma famille était présente pour deux de ses rencontres » explique-t-il à propos de ses cartons face aux Pelicans. « À chaque fois que vous êtes cité pour quelque chose que Wilt a réalisée, et c’est arrivé très peu de fois dans ma carrière, vous savez que vous avez fait quelque chose de spécial ».

Déjà auteur de 52 points dans cette même salle cette saison, Devin Booker y est donc comme chez lui ! « Il y a quelque chose chez lui lorsqu’il joue dans cette salle, contre cet adversaire » note Frank Vogel. « Il est tout simplement dans sa zone de confort ici. Inscrire 50 points et plus, trois fois de suite face au même adversaire, ça en dit long sur le type de joueur qu’il est. C’est juste incroyable ! »