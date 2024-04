Les Warriors se relancent face au Jazz

Sans Stephen Curry mais avec un Klay Thompson agressif et adroit et le retour de Jonathan Kuminga (21 points, 10 rebonds, 4 passes), les Warriors prennent rapidement les commandes du match. Côté Jazz, Johnny Juzang (27 points) fait de la résistance en sortie de banc mais la défense du Jazz prend l’eau (41-28).

Johnny Juzang et Klay Thompson se tirent la bourre mais le cinquième 3-points du « Splash Brother » fait passer l’écart à +23 (62-39) ! Keyonte George (25 points) et Collin Sexton (15 points, 7 passes) stoppent l’hémorragie et le Jazz peut s’estimer heureux de n’être qu’à 14 longueurs à la pause (68-54).

Klay Thompson et Jonathan Kuminga voient Brandin Podziemski (16 points, 7 rebonds, 6 passes) et Trayce Jackson-Davis (16 points, 7 rebonds) se joindre à leur fête. Les Warriors ne baissent pas de rythme et enfoncent le clou avant la dernière période (97-77).

Le Jazz tente un baroud d’honneur, en passant un 14-6 à leur adversaire (103-91), mais Golden State remet le bleu de chauffe pour aller chercher une septième victoire en huit matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry au repos, Jonathan Kuminga de retour. Avec leur défaite à Dallas, il faudrait un miracle aux Warriors pour aller au-dessus de la huitième place. C’est la raison pour laquelle Steve Kerr et son staff ont décidé de mettre Stephen Curry au repos face à une équipe d’Utah qui restait sur 11 défaites de suite avant la rencontre. Golden State a cependant pu compter sur Jonathan Kuminga, de retour après avoir raté six matchs. L’ailier est sorti du banc pour son retour, malgré l’absence d’Andrew Wiggins, et il a été convaincant. Ceci confirme la tendance annoncée par Steve Kerr de garder le même cinq majeur qui leur avait permis de gagner six matchs de suite lors des deux dernières semaines. Les Warriors se déplacent chez les Lakers mardi pour un match capital pour la position finale au « play-in ».

– Klay Thompson se fait plaisir. Quatre jours après ses 29 points et 7/11 à 3-points contre Houston, Klay Thompson a remis le couvert cette nuit face à la jeune équipe du Jazz. Le « Splash Brother » est sorti des starting-blocks, avec 25 points à 5/9 à 3-points, pour donner le contrôle du match aux Warriors. Utah s’est ajusté en deuxième mi-temps, mais Klay Thompson a continué son festival pour terminer avec 32 points à 6/13 de loin. De bon augure avant la dernière semaine de la saison régulière et le « play-in ».

– Soirée record pour Johnny Juzang. L’ancienne star de UCLA, en « two-way contract » depuis deux ans, a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière NBA cette nuit. Il a tenu la dragée haute à Klay Thompson en première mi-temps, avec 22 de ses 27 points. C’est son nouveau record en carrière.