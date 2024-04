Klay Thompson n’a vraiment pas aimé le t-shirt chambreur de Tari Eason

« Warriors, come out to play ». La phrase menaçante et culte du film « The Warriors » s’est invitée lors de la rencontre entre Houston et Golden State, Tari Eason l’affichant sur un t-shirt.

À la fin de la rencontre, largement remportée par les visiteurs, Draymond Green et Klay Thompson ont chambré le public texan en reprenant la phrase à leur compte tandis que Tari Eason avait lui enlevé son t-shirt au moment de quitter la salle. Pour le « Splash Brother », cette petite provocation d’un joueur blessé était malvenue.

« C’est un peu naze, surtout quand on ne joue même pas », a expliqué Klay Thompson. « C’est une chose si vous jouez, si vous êtes sur le terrain et que vous pouvez assumer. Mais se contenter de troller depuis le banc ? Qu’est-ce que c’est ? Chaque fois que nous chambrons, nous sommes sur le terrain. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet ».

Stephen Curry veut juste des coéquipiers motivés

Ce n’est pas tellement vrai puisqu’on se souvient que Klay Thompson avait notamment violemment chambré le Piston Rodney McGruder alors qu’il était lui-même blessé, et qu’il commentait le match des Warriors.

« J’adore [mais] si vous dites ça, vous devez jouer », confirme Draymond Green. « Vous ne pouvez pas dire ça sans jouer. Mais je sais quel type de joueur il est. Il aime tout ça. Il est prêt à relever le défi … J’espère que l’an prochain, il dira la même chose et que nous ne nous battrons pas pour le play-in, mais pour les meilleures places ».

Pour Stephen Curry, peu importe d’où vient la motivation de ses coéquipiers…

« Peu importe quelle est la motivation de chacun sur un plan personnel, que vous regardiez devant ou derrière, il faut regarder l’objectif. Il s’agit pour nous de maintenir cette dynamique, car il est plus que probable que tout se jouera sur un seul match. Je ne me préoccupe pas de ce que les autres regardent (pour se motiver), mais il faut continuer à le faire, parce que les résultats sont là, quand nous sommes motivés et déterminés » conclut-il ainsi.