Stats & Highlights | Les Wolves s’amusent, les Pelicans craquent

À la lutte pour la première place à l’Ouest, les Wolves ont été sans pitié face à des Raptors (133-85) en « back-to-back » et qui n’ont joué qu’avec huit joueurs. Gary Trent Jr, Bruce Brown, RJ Barrett et Kelly Olynyk étaient tous les quatre absents, pour ce qui est la pire défaite de l’histoire de la franchise canadienne : 48 points d’écart. Les 28 points de Anthony Edwards combinés au 23 de Naz Reid ont permis à Chris Finch de faire tourner au maximum et de reposer ses cadres.

Vainqueurs des Pacers (115-111), les Nets sont en vacances. La victoire des Hawks face aux Pistons les élimine du « play-in », et c’est un mini-événement puisque les Nets n’avaient plus manqué les playoffs depuis 2018. Emmené par les 27 points de Cam Thomas, et 22 de Noah Clowney, Brooklyn a fait la différence dans le « money time ». Tyrese Haliburton (24 points) et Pascal Siakam (26 points) ont manqué de soutien, et cette défaite sort les Pacers du Top 6 de leur conférence !

Trois expulsés chez les Pelicans

Même punition pour les Pelicans, qui chutent aussi à la 7e place de leur conférence, après leur défaite 117-108 face au Magic. Avec son dixième match à 30 points ou plus cette saison, Paolo Banchero a pesé sur la défense de La Nouvelle-Orléans. Pour le soutenir, les deux frangins Wagner avec 24 points de Franz et 18 de Moe. Alors qu’ils comptaient 20 points de retard à huit minutes de la fin, les Pelicans sont revenus à deux possessions de Orlando. Mais un dunk de Banchero a scellé le match, provoquant un peu plus tard l’agacement de Herb Jones, Trey Murphy III et Dyson Daniels auprès des arbitres. Tous les trois ont été expulsés dans la foulée !

Enfin, loin des discussions de course aux playoffs ou « play-in », les Blazers se sont imposés contre les Hornets (89-86) en toute fin de match. Même s’il a raté deux lancer-francs dans les moments chauds, Scoot Henderson signe l’une de ses meilleures prestations de la saison avec 22 points et 10 passes. Sans doute était-il motivé par sa première confrontation face à Brandon Miller. Deandre Ayton et Jabari Walker ont profité du manque de taille des Hornets pour compiler respectivement 24 points – 16 rebonds et 14 points – 22 rebonds !

Charlotte – Portland: 86-89

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 86 POR 89 WAS 120 LAL 125 ATL 121 DET 113 BOS 135 OKC 100 BRO 115 IND 111 MIL 101 MEM 111 MIN 133 TOR 85 NOR 108 ORL 117 PHO 122 CLE 101

New Orleans – Orlando : 108-117

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 86 POR 89 WAS 120 LAL 125 ATL 121 DET 113 BOS 135 OKC 100 BRO 115 IND 111 MIL 101 MEM 111 MIN 133 TOR 85 NOR 108 ORL 117 PHO 122 CLE 101

Minnesota – Toronto : 133-85

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 86 POR 89 WAS 120 LAL 125 ATL 121 DET 113 BOS 135 OKC 100 BRO 115 IND 111 MIL 101 MEM 111 MIN 133 TOR 85 NOR 108 ORL 117 PHO 122 CLE 101

Brooklyn – Indiana : 115-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.