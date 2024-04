Les Bucks touchent le fond face aux Grizzlies

« J’ai pris des notes sur ce que je n’ai pas aimé. Mais je ne peux pas le partager avec vous. » C’est ce qu’avait déclaré Doc Rivers la veille après la défaite surprise des Bucks face aux Wizards, et on imagine que cette nuit, son carnet est rempli ! À domicile, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo se sont inclinés 111-101 face aux Grizzlies, dont 90% de l’équipe devrait jouer en G-League.

Une défaite logique puisque les Bucks, toujours privés de Damian Lillard, mais aussi de Khris Middleton, ont pris le match par le mauvais bout, incapable de sortir sur Luke Kennard ou Lamar Stevens, ou de freiner l’énergique Jaren Jackson Jr. Seul Brook Lopez est inspiré en attaque, et les Grizzlies en profitent pour prendre le premier quart-temps (26-22).

Giannis et le remuant et dansant Bobby Portis se fâchent, mais ça manque de liant. En face, Stevens est trop facile à 4/5 mètres, et le revenant Brandon Clarke apporte toute son énergie. Il y a un vrai contraste entre des Grizzlies percutants et des Bucks qui ne parviennent pas à courir. Résultat : à la pause, l’écart reste le même (53-49) grâce à un ultime rebond offensif de Clarke après une grosse brique de Jackson Jr.

Opération « portes ouvertes »

Le troisième quart-temps est un copier-coller du deuxième. Giannis prend les choses en main, épaulé des shooteurs Malik Beasley et Pat Connaughton. En cinq minutes, les Bucks ont frappé du poing sur la table pour prendre 10 points d’avance (67-57) ! On se dit que le break est fait, et qu’ils vont facilement gérer les vingt dernières minutes. Sauf qu’ils enlèvent le pied de l’accélérateur, et surtout ils ouvrent grand les portes de la raquette… Brook Lopez se fait encore manger par « JJJ » sous le cercle, et en trois minutes, les Grizzlies reprennent les commandes (73-70) !

Le 4e quart-temps ressemble comme deux gouttes d’eau aux précédents. C’est Malik Beasley qui redonne l’avantage aux Bucks, et Giannis va chercher des lancers. Et les Grizzlies, toujours aussi insouciants, répondent par un 9-0 pour assommer le match ! Une fois de plus, c’est dans la raquette que Memphis domine, et Jackson Jr trouve en Jordan Goodwin, oublié au rebond, le Lieutenant idéal pour arracher des claquettes et même le And-1. Doc Rivers attend les dix dernières secondes pour sortir Giannis, exténué, et les Bucks s’inclinent lamentablement devant leur public.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du « tanking » chez les Bucks ? Et si les Bucks ne voulaient pas de cette 2e place pour éviter de jouer contre le vainqueur du « play-in » entre le 7e et le 8e de leur conférence ? On n’y croit pas, et on imagine mal Giannis Antetokounmpo faire exprès de perdre, mais force est de constater que lentement, mais sûrement, Milwaukee se retrouve sous la menace des Cavaliers, mais aussi du Magic et des Knicks.

– 76-36. C’est le pointage dans la raquette ! Les Grizzlies ont inscrit 76 points dans la raquette des Bucks, et les absences de Damian Lillard et de Khris Middleton ne peuvent pas justifier ce naufrage. Patiemment, les Grizzlies ont simplement cherché à servir Jackson Jr en poste bas, et l’ancien All-Star s’est amusé face à Lopez et Portis.

