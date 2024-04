Les Bucks perdent même à Washington…

Avec des matches à venir à Washington puis contre Memphis et Toronto, les Bucks pouvaient faire le plein de confiance et de victoires dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Mais ça commence mal, avec un revers chez les Wizards.

Les troupes de Doc Rivers ont encaissé un 12-1 en début de seconde période et ont mis tout le troisième quart-temps pour revenir. Avant de céder en dernier acte, avec six dernières minutes totalement manquées, où Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton (Damian Lillard était absent) ont été les seuls à être menaçants.

« Je pense qu’on a été dominé, il faut le reconnaître », explique le coach des Bucks. « Ils ont été plus rapides que nous. Ils ont attaqué. On n’a pas pris deux jours de repos par hasard, c’était pour retrouver nos jambes, et on a été brouillons. Peut-être qu’il y a une raison, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si on a pris les choses à la légère. On a été dominés. »

Les Bucks n’ont pas gagné un match sur deux à l’extérieur

Dans quel domaine particulièrement ? « On n’a pas défendu de la soirée, surtout en transition où on a été écrasés », répond Doc Rivers. « On en a parlé avant le match. Notre défense en transition, en début de troisième quart-temps, est inexcusable. C’est décevant comme défaite, il n’y a rien d’autre à dire. »

« On sait que c’est une équipe qui joue vite, qui aime les transitions. On n’a pas été assez bon pour revenir. Ils ont bien joué et nous ont fait payer », confirme Giannis Antetokounmpo.

Cette défaite est la sixième sur les huit derniers matches joués loin de Milwaukee et la 20e en 38 matches cette saison. Il reste deux matches – les deux derniers de la saison – pour revenir à l’équilibre et sauver l’honneur. Ces dernières années, les champions 2021 étaient pourtant toujours performants en dehors de leur salle.

« On est à moins de 50% de victoires ? Wow », réagit le Grec, qui n’avait plus perdu avec ses coéquipiers à Washington depuis le 7 novembre 2021. « J’aimerais savoir pourquoi. On doit évidemment être meilleur à l’extérieur. C’est sans doute une des années les plus difficiles pour nous à l’extérieur. J’espère qu’on pourra faire mieux la saison prochaine. »