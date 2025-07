Kevin Garnett au cœur d’un festival de films à la Summer league

À Las Vegas, cet été, on ne fera pas que de jouer au basket. Un festival de films s'est en effet greffé à la « Summer League ». Avec l'appui du Hall of Famer Kevin Garnett et des poids lourds d’Hollywood Mark Wahlberg et Deon Taylor, le Summer League Film Festival fait son retour à partir du 17 juillet à Las Vegas.

Ce festival de trois jours, dont c'est la seconde édition, mettra à l’honneur des récits cinématographiques à travers 34 projets sélectionnés mettant en lumière des récits produits par des stars NBA, passées et actuelles, telles que Nikola Jokic, Lu Dort, Tony Allen, Nate Robinson, Cole Anthony, Keyon Dooling et Udonis Haslem.

« Nous avons énormément de joueurs NBA qui possèdent leur propre société de production » constate l'ancien intérieur des Wolves et des Celtics, lui-même co-fondateur de la société de production Content King Studios.

« Le SLFF est donc une excellente occasion de se réunir pour partager nos projets, se féliciter mutuellement pour le travail accompli, et offrir une opportunité de financer – voire de vendre – ces projets », poursuit « KG » qui dit vouloir mettre en avant des réalisateurs qui racontent des histoires authentiques, tirées de la réalité.

Un changement de culture

« Les athlètes d’aujourd’hui sont bien plus que de simples joueurs. Ce sont des conteurs, des créateurs et des influenceurs à l’échelle mondiale », juge Deon Taylor, réalisateur de Black and Blue, The Intruder, Meet the Blacks ou encore de Fatale. Le professionnel du cinéma considère cette collaboration avec Kevin Garnett, Mark Wahlberg et la NBA comme un « changement de culture ».

« J’ai toujours été un grand fan de basket, donc c’est incroyable de voir des joueurs NBA donner vie à ces histoires formidables », lâche de son côté Mark Wahlberg, qui possède la société de production Unrealistic Ideas.

Le festival accueillera la première de « UNLV: Kings of Vegas », qui retrace l’histoire des Runnin' Rebels de l’UNLV. Le film inclura des interviews de personnalités emblématiques telles que Snoop Dogg, Chuck D et Jimmy Kimmel. Il est produit par d’anciens joueurs vedettes de l’UNLV, Larry Johnson, Stacey Augmon et Greg Anthony.

En plus des projections, le festival organisera plusieurs événements privés, dont une avant-première de « Tony Allen : The Grindfather » et une soirée de clôture.