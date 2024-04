Derrière 40 points de Devin Booker, les Suns explosent les Cavaliers

Si les phases finales démarraient aujourd’hui, les Suns de Devin Booker n’auraient pas à passer par le « play-in ». Les hommes de l’Arizona sont virtuellement qualifiés directement pour les playoffs après leur large victoire à domicile face aux Cavaliers (122-101). Une belle opération pour les Suns qui, malgré leur calendrier d’enfer, restent sur six victoires en huit sorties.

Avec ses 40 points, Booker a été la principale explication à cette 45e victoire de la saison, une de moins que leurs adversaires du soir. Encore plus efficace que lui au niveau du tir, Kevin Durant (32 points) a également fait beaucoup de mal à la défense adverse. Les deux hommes, à 30 points ou plus dans le même match pour la 2e fois seulement cette saison, ont alterné les séquences avec ou sans ballon pour se trouver mutuellement.

Les Cavaliers en difficulté

Phoenix s’est appuyée sur cette complicité entre eux tout au long de la soirée, notamment au cours d’une première période à sens unique (72-47), où les locaux, avec un Bradley Beal maladroit mais très impliqué collectivement, ont compté jusqu’à 28 points d’avance. Solides en défense, les Suns ont piqué beaucoup de ballons aux visiteurs avant de filer en transition. Et globalement, affiché une bien meilleure adresse à 3-points (12/18 à la pause).

Très en retard au score, les Cavaliers, plus à l’aise dans le combat intérieur, ont tout de même trouvé un moyen de réagir à l’entame de la seconde période. Mais Donovan Mitchell, Evan Mobley et les autres ont eu beau signer un 10-0 pour se rapprocher un temps, Phoenix, avec ses deux artificiers en chef, n’a pas paniqué pour terminer le troisième quart-temps avec encore plus de 20 points d’avance (98-77). Le quatrième quart-temps n’aura pas d’effet sur l’issue finale.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Pas de vrai « garbage time ». Alors que l’écart a flirté avec les 20 points en faveur des Suns pendant la majeure partie de la rencontre, tous les titulaires des deux équipes ont joué plus de 30 minutes. Le signe de l’approche des playoffs pour garder les protagonistes en rythme ? Une chose est sûre, JB Bickerstaff a longtemps pensé que son équipe pourrait recoller. En conséquence, Frank Vogel, dont l’équipe n’a pas toujours rassurée dans le quatrième quart-temps, a préféré maintenir ses cadres en jeu.

– Des « role players » à la hauteur. Touché à la hanche, Grayson Allen était sur le banc en civil cette nuit. Royce O’Neale l’a remplacé avec brio. Il a profité des espaces générés par le duel Devin Booker – Kevin Durant pour sanctionner de loin avec efficacité. L’ancien joueur des Nets a bien accompagné les deux hommes forts, tandis que Bradley Beal et Jusuf Nurkic n’insistaient pas avec leurs tirs. Autre joueur de rôle à fort impact dans le jeu des Suns, Bol Bol. Son entrée en première période a dynamisé les locaux, autant en transition que sur jeu placé.

– Occasion manquée pour Cleveland. Alors que les Bucks ont chuté face aux Grizzlies, les joueurs de l’Ohio ont manqué une occasion de rapprocher un peu plus de la seconde place à l’Est. Mais les Cavs n’ont pas le calendrier le plus simple pour le faire. Embarqués dans cette série de matchs à l’Ouest, ils enchaînent avec le double déplacement à Los Angeles où ils rencontreront les deux équipes locales.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.