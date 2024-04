Anthony Davis rayonne et les Lakers enchaînent à Washington

Un « back-to-back » pour les Lakers comme pour les Wizards, et une victoire (125-120) pour les « Purple & Gold », qui ont pu s’en remettre à un grand Anthony Davis (35 points, 18 rebonds, 3 contres), mais également LeBron James (25 points, 9 passes, 7 rebonds, 3 interceptions) ou Rui Hachimura (19 points, 7 rebonds), pour venir à bout de Jordan Poole (29 points, 5 passes), Kyle Kuzma (17 points, 12 rebonds) et consorts.

Anthony Davis règne dans la raquette

Une rencontre que Los Angeles n’a pas attaqué par le bon bout, concédant un 19-8 en raison de l’insolence du Washington de Jordan Poole à 3-points (5/5 pour débuter).

Sauf que Anthony Davis s’est vite mis en route sous le cercle, pour remettre de l’ordre dans la maison californienne (39-29), avec 19 points et 6 rebonds (à 11/11 aux lancers) rien que dans le premier quart. Une avance que les joueurs de la capitale, menés par Kyle Kuzma, se sont chargés de ne pas voir augmenter, grâce à quelques 3-points de plus, malgré un LeBron James qui accédait comme il le voulait à la peinture adverse (67-60).

Après la pause, les Lakers se décident à ré-accélérer sous l’impulsion de D’Angelo Russell, avec un 9-2, et l’écart se stabilise autour de la quinzaine d’unités, tandis que Rui Hachimura, Anthony Davis, LeBron James ou Austin Reaves apportent aussi des points avec régularité et que Jordan Poole et Corey Kispert font de leur mieux pour tenir (101-86).

Avec un gros passage de Jared Butler, Tristan Vukcevic et Justin Champagnie, ainsi qu’une défense de zone, les Wizards vont même réussir à revenir jusqu’à -2 dans le dernier acte, avec un 15-2. Sauf que LeBron et Davis initient un 12-0 fatal à leurs adversaires, assommés (125-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Top 8 se rapproche pour Los Angeles. En pleine forme depuis deux semaines et demie (5-1 lors de leur road-trip), les Lakers n’ont plus qu’un match de retard sur les Kings, 8e, et un match et demi de retard sur les Suns et Pelicans, respectivement 6e et 7e. Une bonne nouvelle à l’approche de ce play-in par lequel les « Purple & Gold » ont de fortes chances de devoir passer dans moins de quinze jours, mais qu’ils devraient aborder sur une bonne dynamique collective (et en étant presque au complet…).

– Anthony Davis montre la voie. Un mois après 40/15 et plus d’un an après son 55/17, Anthony Davis envoie un 35/18 sur de pauvres Wizards, toujours à court de solutions devant son combo de taille-puissance-mobilité. Certes ralenti au départ par un coup à l’oeil finalement sans gravité, « AD » a vite mis à mal la défense intérieure de Washington, attirant les fautes tel un aimant et se montrant parfait sur la ligne (15/15 à l’arrivée). Bien aidé par le reste de son cinq, notamment LeBron James, il a été le premier rempart à la grosse réussite à 3-points des joueurs de la capitale, terminant ainsi ce road-trip sur une note positive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.