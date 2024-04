Les Celtics giflent un Thunder diminué

Toujours sans Shai Gilgeous-Alexander ni Jalen Williams, le Thunder réussit pourtant son entame de match, en s’appuyant sur l’énergie et de la défense. Mais comme les shoots à 3-pts ne tombent pas dedans, ils cèdent du terrain face au 11-0 des Celtics en fin de premier quart-temps (30-23). Les difficultés d’Oklahoma City se confirment en deuxième quart-temps, la faute à un très bon Kristaps Porzingis. Le Letton gêne en défense et fait mal en attaque (61-47).

En volant des ballons, Josh Giddey et ses coéquipiers parviennent à revenir et à rester à portée des Celtics. Al Horford, Sam Hauser et Jayson Tatum se chargent de les repousser avec quelques tirs primés. Mais rien n’est fait à douze minutes de la fin (93-83). Jaylen Brown, avec deux actions défensives et trois paniers, dont un à 3-pts, fait déjà la différence dès les premières minutes du dernier quart-temps.

Les paniers s’enchaînent, l’écart gonfle et tout devient facile pour Boston, dans un quatrième quart-temps qui est une correction, remporté 42-17. Les Celtics s’imposent finalement 135-100, face à une équipe accrocheuse mais trop diminuée, et décrochent ainsi une troisième victoire de suite, la 60e de leur saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encore un gros match de Kristaps Porzingis. Comme face aux Pelicans récemment, l’intérieur a été un gardien de but infranchissable pour le Thunder. Chet Holmgren n’a pas refusé le duel, mais le Letton était trop fort avec 27 points, 12 rebonds, 5 contres et 4 passes.

– Le Thunder a fait ce qu’il a pu. Comme à Philadelphie, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ne jouaient pas. Forcément, sans les deux meilleurs marqueurs de l’équipe, les choses sont plus compliquées. Pourtant, à l’énergie, les joueurs de Mike Daigneault ont bien tenu. Il a manqué de l’adresse à 3-pts (5/24) pour devenir vraiment menaçant mais ils n’ont pas été écrasés non plus. Enfin, jusqu’au dernier acte qui a tourné à la démonstration.

– Les Celtics, seule équipe à avoir la soixantaine. Cette 60e victoire est importante pour Boston. Déjà pour le symbole, car c’est toujours un chiffre fort et c’est la 14e saison de Boston avec au moins 60 succès. De plus, aucune autre équipe ne pourra atteindre cette marque cette saison, les Celtics sont donc certains d’avoir l’avantage du terrain pour l’intégralité des playoffs.

