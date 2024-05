Stats & Highlights | Les Wolves se reprennent, le Heat plonge malgré Terry Rozier

Pas de troisième défaite de suite pour les Wolves. Ces derniers ont évité ce qui aurait été une première dans leur saison en s’imposant à Washington derrière les 38 points d’Anthony Edwards, les 27 de Karl-Anthony Towns ou encore le gros double-double de Rudy Gobert (19 points et 16 rebonds).

Malgré de la maladresse de la part de ses stars, Chris Finch a davantage apprécié la prestation de ses Wolves qui intervenait après leur sortie « immature » face aux Hornets, marquée par les 62 points du « KAT ». Ce succès leur permet de rester au contact du Thunder (31v-13d) au sommet de l’Ouest. Les Wizards (7v-36d), eux, avec un Jordan Poole calamiteux (7 points à 2/11) mais un Marvin Bagley III encore productif (17 points et 15 rebonds), s’enfoncent avec cinq défaites de rang.

Dynamique similaire pour le Heat (24v-20d dont 4 revers de suite) qui n’a pas été en mesure de battre les Grizzlies (17v-27d) à domicile. Largement diminués, les visiteurs ont pu compter sur le record en carrière de Vince Williams Jr. (25 points), tandis que les Floridiens ont encore affiché leurs limites offensives. Et ceci, malgré les débuts de leur recrue Terry Rozier. « On sait que tout ne va pas être parfait tout de suite », a rappelé l’ancien Hornet, auteur de 9 points en sortie de banc.

Un mot enfin sur son ancienne équipe de Charlotte (10v-32d) qui s’est inclinée sur le parquet des Pistons (5v-39d). Derrière les 34 points de Bojan Bogdanovic et un match sans déchet de Killian Hayes (6 points, 8 passes et 7 rebonds), Detroit a fait la différence dans les derniers instants malgré trois joueurs à 20 points ou plus en face.

Detroit – Charlotte : 113-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET 113 CHA 106 WAS 107 MIN 118 MIA 96 MEM 105 HOU 131 POR 137 MIL 126 CLE 116 DAL 109 PHO 132 SAS 114 OKC 140 GSW 134 ATL 112

Washington – Minnesota : 107-118

Miami – Memphis : 96-105

