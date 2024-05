Encore en triple-double, Giannis Antetokounmpo stoppe les Cavs !

En attendant Doc Rivers, c’est donc le fidèle Joe Prunty qui était chargé de diriger Giannis Antetokounmpo et les Bucks après le licenciement d’Adrian Griffin. Le tout face à la meilleure équipe du moment puisque les Cavaliers restent sur huit victoires d’affilée. Malgré les remous des derniers jours, les premières minutes de Milwaukee sont de qualité et les champions 2021 remportent le premier quart-temps (32-28).

Ensuite, Sam Merrill enchaîne trois paniers primés. La réponse des Bucks est simple : Giannis Antetokounmpo. Le Grec est omniprésent et permet aux siens d’être encore aux commandes à la pause (61-51), même si le match peine encore à s’emballer. Le MVP des Finals 2021 enfonce le clou en troisième quart-temps. En attaque comme en défense, il domine les débats.

Mais après son show et avec sa sortie, les Cavaliers en profitent pour passer un 13-2. Insuffisant pour revenir totalement car Damian Lillard conclut le troisième quart-temps avec un panier primé au buzzer (93-79). Avec maîtrise, les Bucks résistent dans le dernier quart-temps et Khris Middleton inscrit deux paniers à 3-pts de suite pour valider ce succès de Milwaukee (126-116). Les deux équipes se retrouvent vendredi soir pour une revanche.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo voit encore triple. C’est une évidence, mais tous les bons passages des Bucks ont été réalisés avec lui aux manettes. Avec ses dunks, ses passes, ses rebonds, il a écrasé les débats. Rien que dans le troisième quart-temps, il compile 12 points et 8 rebonds. Jarrett Allen a fait son possible mais avec 35 points, 18 rebonds et 10 passes, le Grec était intouchable. C’est son troisième triple-double en quatre matches.

– Fin de série pour les Cavaliers. Après avoir mis une grosse gifle à cette même équipe de Milwaukee une semaine auparavant et comme elle venait de se séparer de son coach, Donovan Mitchell (très maladroit de loin) et ses coéquipiers affrontaient une bête blessée. Sans être brillants, les Bucks ont été sérieux et solides. Les Cavaliers n’avaient pas beaucoup d’idées, et ils ont toujours couru après le score. La défaite est finalement logique, et c’est la première après huit victoires de rang.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.