Derrière 46 points de Devin Booker, les Suns retournent les Mavericks

Tous les duels de la « Rivals Week » ne sont pas forcément des vraies rivalités mais, entre les Suns et les Mavericks, il y a quelque chose. Une tension permanente, issue de leur série de playoffs, qui déteint sur tout le monde.

Kyrie Irving absent de dernière minute, suite à une blessure au pouce, les Mavericks démarrent pourtant très fort.

Luka Doncic est absolument intenable, frappant de loin et de près, trouvant Dereck Lively II au alley-oop ou ses shooteurs. Et au milieu du deuxième quart-temps, Dallas pointe déjà à +16 (51-35) derrière un 10/14 de loin !

Kevin Durant est maladroit, bousculé par un Grant Williams bien décidé à lui faire sentir sa présence défensive, et les deux hommes récoltent même des fautes techniques suite à un premier accrochage.

Le problème, pour les Mavs, c’est que cette belle énergie du début de match va s’évaporer. Luka Doncic semble déjà sur les rotules (ou blessé) et c’est tout Dallas qui tousse. Tim Hardaway Jr. artille dans le vide, contrairement à Devin Booker, qui va inscrire 30 points en un quart-temps et demi pour totalement renverser la rencontre.

Alors que l’écart avait frôlé les 30 points, Luka Doncic retrouve un peu d’énergie pour le diminuer de moitié. Mais Devin Booker et compagnie veillent au grain et finissent le travail (132-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un duel toujours tendu. C’est toujours assez chaud entre les Mavericks et les Suns, depuis leur fameuse série en playoffs. Même ceux qui n’étaient pas là s’y mettent, à l’image d’un Grant Williams qui a voulu montrer à Kevin Durant qu’il était prêt pour le combat. Sa petite provocation du premier quart-temps, quand il est venu dans les jambes d’un KD à terre, s’est retournée contre lui en troisième quart-temps, quand il s’est agacé que Jusuf Nurkic le chambre. De quoi se faire expulser suite à une deuxième faute technique alors que Luka Doncic faisait lui éjecter un fan des Suns, qui lui expliquait qu’il avait l’air fatigué et qu’il devrait aller courir…

– Luka Doncic et les Mavs aux deux visages. Le problème, c’est que ce n’était pas forcément faux pour le Slovène. Etait-il fatigué ou blessé ? En tout cas, la différence entre le premier quart-temps et demi des Mavericks et le quart-temps et demi suivant est effrayante. De +16 (51-35) à -22 (78-100) en 18 minutes !

– Devin Booker brille, Kevin Durant ne force pas. C’est Devin Booker qui a sonné la révolte pour les Suns, face à des Mavericks qui étaient partis trop vite et qui se sont essoufflés, ne faisant plus les efforts pour revenir en défense. Le meneur/arrière en a profité pour inscrire 46 points, dont 30 entre le milieu du deuxième quart-temps et la fin du troisième. De quoi retourner Dallas et permettre à Kevin Durant (12 points) de ne pas devoir forcer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.