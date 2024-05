Dans la douleur et l’émotion, les Warriors dominent sèchement les Hawks

Après un hommage émouvant pour célébrer la mémoire de Dejan Milojevic, l’assistant des Warriors décédé mercredi dernier, Golden State a mis quelques minutes avant de rentrer dans son match. L’entrée de Draymond Green (12 points, 5 rebonds, 3 passes) et de Jonathan Kuminga (25 points à 11/11 aux tirs, 9 rebonds) ont réveillé une défense jusque-là moribonde.

Les Hawks ont manqué 16 de leurs 21 derniers tirs en premier quart-temps et les Warriors en ont profité pour le passer un 16-6 (41-31). Sous l’impulsion d’un Patty Mills (13 points) qui nous rappelle ses plus belles années sous le maillot des Spurs, et de Jalen Johnson (21 points, 9 rebonds, 6 passes), Atlanta recolle au score (54-54).

Steve Kerr lance alors le trio Green – Wiggins – Kuminga aux côtés des « Splash Brothers ». les Warriors reprennent immédiatement 9 points d’avance mais deux dernières possessions catastrophiques de Stephen Curry permettent à Atlanta de recoller (69-68).

Grâce à l’activité au rebond offensif de Clint Capela (11 points, 11 rebonds), DeJounte Murray (23 points, 7 rebonds, 7 passes) et Bogdan Bogdanovic (17 points) mettent les Hawks devant au score (78-74). Les Warriors haussent alors le ton en défense. Ils limitent Atlanta à 9 points en 7 minutes et le réveil de Stephen Curry (25 points, 8 passes), auteur de 9 points, leur permet de prendre dix longueurs d’avance (97-87).

Neuf points d’un Jonathan Kuminga, agressif vers le cercle, en début de dernier quart-temps poussent l’écart à +16 (116-100), et les Warriors finissent en roue libre pour aller chercher une victoire convaincante qu’ils dédient à Dejan Milojevic.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’hommage des Warriors à Dejan « Deki » Milojevic. Pendant une dizaine de minutes avant la rencontre, les Warriors ont célébré la mémoire de leur assistant coach Dejan Milojevic. La cérémonie a débuté par une vidéo, suivi d’un discours émouvant de Steve Kerr qu’il a terminé en demandant une ovation pour « Deki » plutôt qu’un moment de silence. Sous les yeux de la femme et des enfants du défunt, les joueurs de Golden State ont un à un déposé leur maillot avec le nom de leur entraineur floqué au dos sur son siège habituel, avant de se recueillir une dernière fois.

– Draymond Green pose son empreinte sur le match. Pour son premier match au Chase Center depuis sa suspension, Draymond Green est de nouveau sorti du banc mais il devrait rapidement prendre sa place de titulaire tant il a été indispensable cette nuit. Si sa ligne de statistiques ne saute pas aux yeux, il a repris sa place de chef d’orchestre de l’attaque et de capitaine de la défense. En 23 minutes de jeu, il a terminé avec un +/- de +19. Son retour permet également à Steve Kerr de l’aligner au poste de pivot aux côtés d’Andrew Wiggins et de Jonathan Kuminga, excellent ce soir, et des « Splash Brothers ». Un cinq que l’on devrait voir plus souvent tant il a été productif défensivement et a permis aux Warriors de jouer vite de l’autre côté.

– « JK » dans l’histoire des Warriors. Auteur d’un 11 sur 11 aux tirs, Jonathan Kuminga égale un record de franchise, détenu jusque là par Chris Mullin. Son coup d’accélérateur au début du 4e quart-temps a permis aux Warriors de faire définitivement le break.

– Trae Young toujours absent, Jalen Johnson toujours performant. Victime d’une commotion cérébrale contre les Cavs dimanche, le meneur All-Star des Hawks a raté son deuxième match de suite cette nuit. Il devra en passer par une batterie de tests avant de pouvoir sortir du protocole de la NBA et retrouver le parquet. En son absence, Jalen Johnson continue de montrer à quel point il est devenu indispensable pour Atlanta. L’ailier a terminé la rencontre avec 21 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, jouant de son envergure et de sa lecture du jeu pour prendre à revers la défense de Golden State.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.