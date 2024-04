Dejan Milojevic (1977-2024) est mort

La saison des Warriors vire au drame. Après l’annonce par ESPN de l’hospitalisation de leur assistant Dejan Milojevic, à la suite d’un « soudain et sérieux problème de santé » survenu dans un restaurant de Salt Lake City, la franchise a annoncé que son assistant n’avait pas survécu à son arrêt cardiaque, rapporté par les médias serbes et confirmé par Eurohoops. L’assistant de Steve Kerr avait 46 ans…

Le Serbe accompagnait l’équipe dans l’Utah, où Golden State devait jouer ce mercredi soir.

« Nous sommes absolument anéantis par le décès soudain de Dejan », a réagi Steve Kerr. « C’est un choc tragique pour tous ceux liés aux Warriors et une période incroyablement difficile pour sa famille, ses amis et nous tous qui avons eu l’incroyable plaisir de travailler avec lui. En plus d’être un formidable entraîneur, Dejan était l’un des êtres humains les plus positifs et les plus magnifiques que j’ai jamais connu, quelqu’un qui apportait de la joie et de la lumière au quotidien par sa passion et son énergie. Nous pleurons avec sa femme, Natasa, et leurs enfants, Nikola et Masa. Leur douleur est insondable. »

Triple MVP de la ligue adriatique entre 2004 et 2006, Dejan Milojevic a joué entre 1994 et 2009, notamment au Buducnost Podgorica, au Partizan Belgrade ou encore à Galatasaray. Il a également fait partie de la sélection serbe, remportant l’Euro 2001 aux côtés de Dejan Bodiroga, Marko Jaric ou encore Peja Stojakovic.

Formateur de Nikola Jokic

Reconverti dans le coaching, il a d’abord dirigé le Mega Basket, coachant pas mal de joueurs qui partiront ensuite en NBA : Nikola Jokic, Vasilije Micic, Timothé Luwawu-Cabarrot, Ivica Zubac, Goga Bitadze…

Depuis 2021, il fait partie du staff de Steve Kerr, où il travaille avec les intérieurs, les aidant notamment au rebond. Le coaching-staff des Warriors est d’ailleurs resté à l’hôpital de Salt Lake City jusqu’à tard hier soir, pour rester auprès de Dejan Milojevic, et ils y sont retournés dans la journée.

Comme la situation est grave, la NBA a évidemment décidé de reporter la rencontre entre les Warriors et le Jazz, prévue ce mercredi soir. Adam Silver s’est exprimé sur cette lourde perte pour les Warriors, la NBA et le basket-ball serbe.

« La NBA pleure le décès soudain de l’assistant de Golden State, Dejan Milojević, un collègue bien-aimé et un ami cher à tant de personnes dans la communauté mondiale du basket-ball. En plus d’avoir remporté le championnat NBA 2022 lors de sa première saison avec les Warriors et d’avoir encadré certains des meilleurs joueurs du monde, Dejan a eu une carrière de joueur international décorée et a été un entraîneur distingué dans sa Serbie natale. Nos plus sincères condoléances vont à sa femme, Natasa, à leurs enfants, Nikola et Masa, et à la franchise des Warriors pendant cette période tragique. « .