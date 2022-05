Dejan Milojevic, l’assistant qui murmure à l’oreille de Kevon Looney

Il y a un an, Dejan Milojevic (ou « Decky » pour les intimes) était recruté par les Warriors pour prendre en charge le projet James Wiseman. Problème : le 2e choix de la Draft 2020 a connu une saison blanche en 2021/22 et le Serbe, ancien entraîneur de Nikola Jokic au Mega Basket, a finalement concentré ses efforts sur Kevon Looney.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le travail du technicien de 45 ans semble avoir porté ses fruits, car l’actuel pivot titulaire de Golden State brille comme jamais dans ces playoffs. En témoignent, notamment, ses 6.1 points (à 67% aux tirs), 7.7 rebonds (dont 2.6 offensifs) et 2.0 passes par match, en quasiment 20 minutes de temps de jeu.

Rapportées sur 36 minutes, les moyennes de Kevon Looney grimpent carrément à 11.0 points, 13.9 rebonds (dont 4.8 offensifs) et 3.6 passes par rencontre !

Le 4e rebondeur le plus efficace des playoffs

Mais, pour prendre vraiment conscience de l’excellente forme affichée par l’intérieur de 26 ans, il faut se pencher sur une statistique avancée : le « rebound percentage (REB%) ». Soit le taux de rebonds dits « disponibles » captés par un joueur. En clair, c’est le pourcentage de tirs ratés qu’il récupère quand il est en jeu.

Ainsi, celui qui se fait surnommer « Loon’ » par ses coéquipiers affiche actuellement un « rebound percentage » de 21.6 et il s’agit du 4e meilleur pourcentage de ces playoffs. Devant lui, on retrouve Jonas Valanciunas (29.0), Nikola Jokic (23.9) et Rudy Gobert (23.3), autrement dit trois rebondeurs référencés en NBA.

Mieux encore : en se penchant sur l’historique de cette donnée statistique (recensée depuis la saison 1970/71), on constate que certains intérieurs de légende comme Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Shaquille O’Neal, Karl Malone ou encore David Robinson n’ont jamais atteint le « rebound percentage » de 21.6 de Kevon Looney, sur une seule campagne de playoffs !

Cette année, le pivot des Warriors est donc devenu un véritable aspirateur au rebond, alors qu’il ne culminait pourtant qu’à un « Rebound Percentage » de 12.6 puis 12.5, lors des playoffs 2018 puis 2019. Les deux seuls autres auxquels il a participé dans sa (jeune) carrière. Mais, entre temps, un certain Dejan Milojevic a débarqué à Golden State.

« Il est vraiment devenu un rebondeur d’élite cette saison et Decky, l’assistant qui travaille avec nos pivots, a fait de l’excellent boulot pour l’aider dans ce domaine », soulignait à ce propos Steve Kerr.

Le facteur X de Golden State

Si, dans ces playoffs, les Warriors figurent dans le Top 5 des meilleures équipes au rebond (44.8 par match), au rebond défensif (34.9), au rebond offensif (9.8), au « rebound percentage » (52.4) et aux points en seconde chance (14.5), ils le doivent en grande partie au travail abattu par Kevon Looney sous les panneaux.

« Le rebond, c’est quelque chose que j’ai toujours apprécié », racontait celui qui a notamment eu des pointes à 22 rebonds et 18 rebonds, pour éliminer Memphis (Game 6) et Dallas (Game 5) aux deux tours précédents. « J’ai fait beaucoup de progrès dans ce domaine cette année. J’ai la sensation d’avoir toujours été assez bon à ce niveau mais, cette saison, j’ai été beaucoup plus constant et concentré dans le domaine. C’est ce qui a fait la différence. »

Face aux Celtics, dans ces alléchantes et incertaines Finals 2022, nul ne doute que Kevon Looney aura un rôle déterminant à jouer, afin de permettre aux Warriors de récupérer leur trône, quatre ans (déjà) après l’avoir abandonné. Il faut dire que, pour l’heure, les C’s ne sont pas spécialement irréprochables au rebond et Golden State a tout intérêt à contrôler la raquette, dans le sillage de son « X-Factor », pour prendre l’ascendant sur Boston.

Pour ce faire, « Loon’ » pourra notamment s’appuyer sur les précieux conseils de Dejan Milojevic. Un Dejan Milojevic pour qui le rebond est une vraie compétence qu’il est nécessaire d’acquérir, grâce à un positionnement parfait. Ainsi, le Serbe se distingue de ceux qui estiment que, pour dominer au rebond, il est avant tout question de volonté.

Dennis Rodman comme source d’inspiration

Cette pensée s’est développée chez Dejan Milojevic dans les années 1990, quand il est tombé sur des matchs de Dennis Rodman, l’un des meilleurs rebondeurs de l’histoire malgré un physique (2m01, 95kg) qui ne le prédestinait pas à dominer dans ce secteur. Pourtant, « The Worm » régnait en maître sur les différentes raquettes de la ligue, grâce à un excellent sens de l’anticipation.

« Si vous observez la trajectoire du ballon, vous pouvez prédire et anticiper le rebond, en fonction de la puissance du shoot, qui vous permet de vous positionner. Et, si vous vous battez, vous pouvez faire toutes ces choses », expliquait l’ancien coach de Mega Basket, qui s’efforce d’enseigner ça aux intérieurs qu’il côtoie.

Autre élément qui possède son importance au rebond : le « box out », afin d’empêcher un adversaire d’être en position de force pour attraper le ballon.

« Si vous entrez en contact avec quelqu’un, il ne peut pas sauter. C’est comme ça que vous pouvez lutter avec les joueurs qui sautent haut », ajoutait Dejan Milojevic, qui regarde beaucoup de vidéos, qui s’appuie beaucoup sur les statistiques et qui dialogue beaucoup avec ses « élèves » pour obtenir le meilleur d’eux.

On peut dire, depuis son arrivée à San Francisco aux côtés de Steve Kerr, l’ancien entraîneur de Nikola Jokic, Boban Marjanovic, Timothé Luwawu-Cabarrot, Vasilije Micic, Ivica Zubac, Goga Bitadze ou encore Vlatko Cancar tire le meilleur de Kevon Looney, qui se trouve actuellement dans la forme de sa vie.

« Il travaille dur, c’est quelqu’un de très coachable, il essaie toujours de faire tout ce qu’on lui demande. Je peux m’apercevoir que nous apprécions tous l’avoir avec nous et j’aime travailler avec lui », confiait-il pour finir, concernant le pivot de Golden State.