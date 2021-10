Dejan Milojevic prend en main le projet James Wiseman

Les bonnes intersaisons ne se font pas seulement sur le terrain mais aussi sur les bancs. À Golden State, on a recruté serbe avec l’arrivée de Dejan Milojevic, l’ancien coach du Mega Basket.

Entraîneur formateur qui a eu entre ses mains Nikola Jokic ou Ivica Zubac à leurs débuts, Dejan Milojevic débarque à San Francisco avec un dossier prioritaire à traiter, celui du jeune James Wiseman. Spécialiste des postes intérieurs, car poste 4 de métier au point d’être surnommé « Le Barkley serbe », l’assistant reste humble.

« Honnêtement, je ne pensais pas que [Jokic] serait un jour MVP en NBA », déclare-t-il dans le San Francisco Chronicle. « Je croyais simplement qu’il serait un bon joueur NBA. »

Ayant laissé Nikola Jokic développer son sens de la passe et son jeu offensif atypique, Dejan Milojevic va de nouveau devoir se montrer inventif pour activer le talent endormi de James Wiseman. Actuellement inactif pour récupérer d’un pépin au genou, le jeune pivot n’a pu disputer que 39 matchs la saison passée. Après n’en avoir joué que 3 en NCAA, le 2e choix de la Draft 2020 est encore un débutant au plus haut niveau…

« Dejan a une autre vision des choses pour le développement technique »

« En ce moment, Dejan est en train de m’apprendre vraiment les fondamentaux basiques du jeu », confirme l’intérieur de 20 ans. « Il me montre les détails du jeu et il me dit ce sur quoi je travaille à la salle. »

Souvent perdu dans le jeu tout en lectures des Warriors la saison passée, James Wiseman n’a malheureusement pas pu prendre part intégralement à son premier camp d’entraînement, limité à de simples exercices sans contact. Mais la présence de Dejan Milojevic qui s’occupe désormais de lui au quotidien rassure le staff des Warriors.

« Dejan a une autre vision des choses pour le développement technique, et c’est en partie pour ça qu’on l’a fait venir », ajoute Steve Kerr. « On voulait des idées nouvelles. Il y a un danger à s’enfermer dans une pensée institutionnalisée si on reste toujours dans notre zone de confort. »

N’ayant pas hésité à impliquer les frères de Nikola Jokic pour contrôler le régime du Joker en Serbie, Dejan Milojevic veut trouver un moyen de débloquer le jeune intérieur des Dubs. En tout cas, il n’aura pas à contrôler son régime car James Wiseman est déjà au point sur le plan de la nutrition.

Opéré le 15 avril dernier du ménisque du genou droit, James Wiseman devrait pouvoir accélérer son retour à partir du 15 octobre prochain. Son vrai comeback sur les parquets dépendra de ses progrès par la suite.