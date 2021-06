Les Warriors sur la piste de l’ancien coach de Mega Basket (Jokic, Marjanovic, Luwawu-Cabarrot…)

Steve Kerr avait annoncé du changement et l’apport de sang neuf sur le banc des Warriors, et après le départ de Jarron Collins, la presse monténégrine révèle l’arrivée de Dejan Milojevic (44 ans), l’actuel entraîneur de Buducnost. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club monténégrin, il dispose d’une clause pour rejoindre la NBA, et si l’information se confirme, ce ne sera pas sa toute première expérience outre-Atlantique puisqu’on l’avait vu sur le banc des Rockets lors des Summer Leagues 2018.

Ancien joueur de très bon niveau, champion d’Europe en 2001 et trois fois MVP de l’ABA, Dejan Milojevic s’est surtout fait connaître en tant que coach avec le club de Mega Basket, véritable centre de formation pour la NBA puisqu’il a eu sous ses ordres Nikola Jokic, Boban Marjanovic, Timothé Luwawu-Cabarrot ou Iviva Zubac.