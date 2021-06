Steve Kerr avait prévenu qu’il y aurait du changement dans son staff, pour apporter du sang neuf et de nouvelles idées, et ESPN nous apprend le départ de Jarron Collins, fidèle assistant depuis 2014. Une séparation d’un commun accord car Collins s’est mis en quête d’un poste de « head coach », ou de premier assistant. Un rôle tenu par Mike Brown à Golden State.

« Il s’agit de moi et de mon développement personnel », a déclaré Collins à ESPN. « J’ai eu une discussion avec Steve et les Warriors. Je suis là depuis sept ans et j’ai entraîné des joueurs du Hall of Fame. Nous avons remporté des titres. J’ai tellement appris. Pour moi, il s’agit d’entreprendre la prochaine étape de ma carrière. De toute évidence, Steve Kerr est le head coach et Mike Brown est l’assistant principal. Il est temps pour moi de partir et de voir toutes les opportunités qui se présentent à moi. »

Mentor pour les jeunes intérieurs du groupe mais aussi devenu un spécialiste défensif, très apprécié de Draymond Green, Collins sera très regretté si l’on en croit la réaction de Kerr.