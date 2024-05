Le Thunder de Chet Holmgren domine encore facilement les Spurs de Victor Wembanyama

Deux mois après leur premier affrontement à sens unique au cours de l’In-Season Tournament, Victor Wembanyama et Chet Holmgren se retrouvaient au cœur de cette « Rivals Week ». L’occasion pour le Français de compiler 24 points, 12 rebonds et 4 contres en 28 minutes (à 9/18), tandis que l’Américain a cumulé 17 points, 9 rebonds et 3 contres en 30 minutes (à 7/13).

Collectivement, l’écart entre le Thunder et les Spurs était beaucoup plus important qu’entre « Wemby » et Chet Holmgren, puisque OKC a écrasé la franchise texane (140-114), derrière les 32 points, 10 passes et 6 rebonds de l’inévitable Shai Gilgeous-Alexander (en « seulement » 29 minutes).

Un large succès, le quatrième consécutif, qui permet à Oklahoma City de conserver sa place de leader de l’Ouest, à égalité avec Minnesota, pendant que San Antonio s’incline pour la sixième fois en sept matchs et occupe toujours la dernière place de cette même conférence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chet Holmgren 2, Victor Wembanyama 0. Comme il y a deux mois, les Spurs n’ont pas fait le poids face au Thunder mais, cette fois, Victor Wembanyama et Chet Holmgren ont davantage brillé individuellement. Les deux meilleurs rookies de la saison avaient, bien sûr, tous les projecteurs braqués sur eux et « Wemby » en a profité pour réussir quelques actions d’éclat contre son rival, comme lorsqu’il a dunké devant lui (puis l’a fixé) dans le quatrième quart-temps, ou quand il l’a contré dans le deuxième. À l’arrivée, c’est le solide intérieur d’OKC qui repart de nouveau avec la victoire, mais son homologue de San Antonio s’est le plus mis en évidence.

– OKC trop puissant pour San Antonio. Sans vraiment de surprise, le duel entre la meilleure et la pire équipe de l’Ouest a accouché d’une correction, tant le Thunder possède plusieurs classes d’avance sur les Spurs collectivement. Pas inquiétés de la soirée et en tête de +32 au maximum, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont fait exploser –sans forcer– les hommes de Gregg Popovich avec leur attaque de feu : 56% au tir, 18 paniers à 3-points, 36 passes décisives, 64 points dans la peinture et 33 points après des pertes de balle. Un nouveau match à sens unique donc, entre deux équipes qui ne disposent évidemment pas des mêmes attentes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.