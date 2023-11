Le Thunder éteint totalement Victor Wembanyama et les Spurs !

La montagne a accouché d’une souris à Oklahoma City… Si on attendait beaucoup de ce premier duel entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren, on a surtout eu droit à un show de Shai Gilgeous-Alexander (28 points, 7 interceptions, 6 rebonds, 5 passes) et de sa troupe du Thunder qui a tout simplement étrillé des Spurs en chute libre (123-87). C’est leur sixième défaite de suite.

Le Thunder a commencé à faire l’écart dès le deuxième quart, comptant jusqu’à 21 points d’avance en troisième, quand Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey ont combiné pour 23 des 33 points de leur équipe, à 13 et 10 points respectivement ! Outre SGA, Oklahoma City a effectivement pu compter sur 18 points, 7 rebonds et 7 passes de Josh Giddey et 11 points de Jalen Williams (tous en première mi-temps).

Dans le duel des jeunes géants, Chet Holmgren finit à 9 points et 7 rebonds quand Victor Wembanyama termine à 8 points et 14 rebonds, l’un et l’autre ont vécu une soirée compliquée aux tirs, le premier à 3/10 dont 1/5 à 3-points et le second à 4/15 aux tirs dont 0/3 de loin.

En tout état de cause, cette fin de match sans pression a permis à Mark Daigneault de faire tourner son effectif et ouvrir largement son banc, ce qui a profité à Vassilije Micic (8 points, 4 passes en 19 minutes), le meneur serbe ancien MVP de l’Euroleague qui n’avait plus joué depuis quatre matchs !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Wemby – Holmgren n’a pas eu lieu. À part pour un joli dribble dans le dos pour le mettre dans le vent avant d’aller finir au dunk après des appuis décalés en premier quart, ou un contre par derrière en quatrième quart, Victor Wembanyama n’aura finalement pas été beaucoup opposé à Chet Holmgren. Les deux rookies ont en tout cas été particulièrement maladroits, à 3/10 pour le Thunder et 4/15 pour le Spur. À l’image de ses 5 balles perdues, la licorne tricolore a beaucoup abusé de ses dribbles en tête de raquette, avant de se faire déposséder du cuir ! Voire carrément de finir allongé par terre après un coup au visage de Isaiah Joe…

– Un record de franchise aux interceptions pour OKC. 19, c’est le nouveau record de franchise établi cette nuit par le Thunder. Oklahoma City a profité à plein de ces 25 ballons perdus par les Spurs, en marquant 23 points. SGA a été le plus actif dans ce secteur avec 7 interceptions, un record en carrière pour le All-Star.

– Les Spurs déjà en roue libre ? Avec ce deuxième revers de 30 points (ou plus), les Spurs sont devenus la première franchise depuis les piètres Nuggets de 1990-91 à encaisser deux fessées d’une telle ampleur sur leurs onze premiers matchs. Si on sait que San Antonio ne serait pas contre un nouveau haut choix à la prochaine Draft, attention à ne pas abandonner la saison trop vite, et gâcher une nouvelle année dans le Texas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.