Stats & Highlights | 6e victoire de suite pour le Heat, les Mavs coulent chez les Pelicans

Au cœur d’une invraisemblable séquence de neuf déplacements en dix rencontres, le Heat s’en sort très bien. Derrière les 32 points de Jimmy Butler, son record cette saison, les Floridiens (7v-4d) l’ont emporté cette nuit à Charlotte (3v-7d) pour signer une sixième victoire de suite, dont quatre dans la première phase de ce « road trip ».

Bien soutenu par Bam Adebayo (21 points et 11 rebonds) ou Duncan Robinson (18 points), le leader de Miami a montré la voie au Heat face à une faible équipe des Hornets, toujours portée par LaMelo Ball, mais maladroit cette nuit (28 points et 11 passes mais 9/26 aux tirs), et PJ Washington (32 points). Titulaire, Théo Maledon n’a pas converti un tir.

Le duo Doncic-Irving étouffé

La surprise de la soirée est venue des Mavs (8v-3d), lourdement battus sur le parquet des Pelicans (5v-6d), où le tandem Luka Doncic – Kyrie Irving a été limité à seulement 31 points, avec quantité de maladresses. Coachés par James Borrego, Brandon Ingram et le rookie Jordan Hawkins, avec 25 points chacun, ont mené la charge en face.

Partout ailleurs, la logique a été respectée, à l’instar des Lakers (6v-5d) qui restent invaincus à domicile après leur victoire sur les Grizzlies (2v-9d). Une rencontre marquée par la blessure de Marcus Smart, mais aussi l’extraordinaire adresse à 3-points des Californiens (22/35 !), là où les visiteurs ont également planté 20 paniers primés !

Pendant ce temps, les Hawks (6v-4d) de Dejounte Murray (32 points) ont infligé une 9e défaite de suite aux pauvres Pistons (2v-10d), avec un Killian Hayes pas beaucoup plus adroit que Cade Cunningham. Avec trois joueurs à 20 points ou plus, les Nets (6v-5d) ont explosé le Magic (5v-5d) dans le dernier quart-temps. Enfin, le Jazz (4v-7d) de Jordan Clarkson a imposé sa loi face aux Blazers (3v-7d).

Charlotte – Miami : 105-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 105 MIA 111 DET 120 ATL 126 PHI 126 IND 132 BRO 124 ORL 104 OKC 123 SAS 87 NOR 131 DAL 110 UTH 115 POR 99 DEN 111 LAC 108 GSW 101 MIN 104 LAL 134 MEM 107

Detroit – Atlanta : 120-126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 105 MIA 111 DET 120 ATL 126 PHI 126 IND 132 BRO 124 ORL 104 OKC 123 SAS 87 NOR 131 DAL 110 UTH 115 POR 99 DEN 111 LAC 108 GSW 101 MIN 104 LAL 134 MEM 107

Brooklyn – Orlando : 124-104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 105 MIA 111 DET 120 ATL 126 PHI 126 IND 132 BRO 124 ORL 104 OKC 123 SAS 87 NOR 131 DAL 110 UTH 115 POR 99 DEN 111 LAC 108 GSW 101 MIN 104 LAL 134 MEM 107

New Orleans – Dallas : 131-110

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 105 MIA 111 DET 120 ATL 126 PHI 126 IND 132 BRO 124 ORL 104 OKC 123 SAS 87 NOR 131 DAL 110 UTH 115 POR 99 DEN 111 LAC 108 GSW 101 MIN 104 LAL 134 MEM 107

Utah – Portland : 115-99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 105 MIA 111 DET 120 ATL 126 PHI 126 IND 132 BRO 124 ORL 104 OKC 123 SAS 87 NOR 131 DAL 110 UTH 115 POR 99 DEN 111 LAC 108 GSW 101 MIN 104 LAL 134 MEM 107

LA Lakers – Memphis : 134-107

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.