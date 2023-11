Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards enfoncent les Warriors

Dans ce qui est sûrement une première dans l’histoire de la NBA, ce match entre les Warriors et les Wolves a vu trois joueurs expulsés après seulement 100 secondes de jeu !

Le score toujours vierge, une altercation entre Klay Thompson et Jaden McDaniels au rebond s’est transformée en début de bagarre générale. Alors que Rudy Gobert se précipite pour séparer les deux joueurs en essayant de retenir Klay Thompson, Draymond Green saute sur le Français et le prend par le cou en le trainant en arrière pendant plusieurs secondes alors que tout le monde essaie de l’arrêter ! Klay Thompson et Jaden McDaniels sont expulsés, tout comme Draymond Green qui écope d’une faute flagrante 2.

Soudainement privés de son « Big Three » puisque Stephen Curry était forfait, les Warriors ont trouvé en Brandin Podziemski un messie inattendu. Le rookie marque 9 points, délivre 3 passes décisives, prend 2 rebonds pour donner 11 points d’avance à son équipe en premier quart-temps (30-19). Alors que Karl-Anthony Towns et Naz Reid avaient limité la casse, Steve Kerr a alors relancé Podziemski. Le rookie a continué sur sa lancée, avec l’aide de Dario Saric (21 points) pour mettre Golden State devant à la pause (59-54).

L’écart a même atteint les douze unités grâce à la doublette Podziemski – Paul qui a poussé le tempo pour ne pas laisser la défense de Minnesota s’installer (75-63). Le trio Towns – Gobert – Conley a alors sonné le réveil des Wolves en fin de troisième quart-temps, avant qu’un 10-2 pour entamer la dernière période ne leur redonne l’avantage (86-85).

Rudy Gobert essentiel en défense

Malgré tous les efforts de Brandin Pdoziemski et de Dario Saric, les griffes des Wolves se sont doucement mais sûrement refermés sur les Warriors. Un 3-point de Mike Conley à neuf secondes de la fin a scellé leur victoire, pour leur donner seul la tête du groupe C.

Au terme d’un match rugueux et plein de maladresse, avec un total de 40 ballons perdus et deux équipes à moins de 45% de réussite aux tirs, ce sont donc les stars de Minnesota qui ont fait la différence dans le « money time ». Bien remis du vilain geste de Green, Rudy Gobert (9 points, 13 rebonds, 3 contres) a été essentiel en défense, tandis que Karl-Anthony Towns (33 points, 11 rebonds) et Anthony Edwards (20 points) ont porté l’estocade.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quand Draymond Green transforme le Chase Center en octogone. Avec la défaite des Warriors contre Minnesota dimanche, il y avait de la revanche dans l’air cette nuit. Dans ces cas-là, c’est souvent Draymond Green qui donne le ton pour Golden State. Cette nuit, il l’a fait de la pire des façons. Alors que Rudy Gobert était venu séparé Klay Thompson de Jaden McDanields, Green a pris le pivot des Wolves par le cou. Une vraie tentative d’étranglement qu’il n’a pas relâché alors que Towns, Edwards, Kerr et trois assistants de Golden State essayaient de l’arrêter. Les arbitres ont pris la seule décision possible, en expulsant Draymond Green. Vu son passif global, mais aussi vis à vis de Rudy Gobert depuis des années, il serait logique qu’il soit suspendu plusieurs matchs par la NBA. Affaire à suivre.

– La révélation Brandin Podziemski . Dès son entrée en jeu après l’altercation du début de match, le rookie des Warriors a posé son empreinte sur le match. C’est lui qui a donné de l’énergie à son équipe en premier quart temps, c’est lui qui leur a permis de faire l’écart en début de troisième quart-temps, et c’est lui qui les a fait espérer avec un 2+1 dans le « money time ». À l’image de son buzzer beater à la fin du troisième quart-temps, tout lui a réussi. Il est devenu le premier Warrior cette saison, si l’on excepte Stephen Curry, à dépasser la barre des 20 points, en finissant avec 23 points, 7 rebonds, 5 passes, et 1 interception. Les Warriors étaient à +11 lorsqu’il était sur le parquet, et à -14 sans lui. Steve Kerr et ses joueurs l’avaient déjà couvert de louanges depuis le début du training camp, le match de cette nuit lui a sans nul doute offert une place dans la rotation des Warriors.

– Les Wolves assurent l’essentiel. En dedans pendant 90% du match, Minnesota à trouver le moyen de l’emporter grâce à sa défense et au duo Karl-Anthony Towns – Anthony Edwards. Les Wolves ont limité Golden State à 23 points lors des quinze dernières minutes du match, avec notamment un Rudy Gobert intraitable dans la raquette. De l’autre côté, Towns et Edwards ont marqué 17 des 28 points de Minnesota dans le dernier quart-temps. C’est un drive patient, méticuleux d’Edwards qui a attiré toute la défense de Golden State avant de trouver Mike Conley seul dans le corner pour porter l’estocade avec 9 secondes à jouer.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.