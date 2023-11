Tyrese Haliburton et Myles Turner ont leur revanche sur les Sixers !

Indiana s’est offert une belle revanche face à Philadelphie, deux jours après avoir essuyé un revers marqué par les 50 points de Tyrese Maxey. Cette fois, les Pacers ont tenu bon jusqu’au bout pour faire tomber le leader de la conférence Est, invaincu depuis huit matches. Avec 33 points de Tyrese Haliburton, 27 d’Obi Toppin mais aussi 17 de Myles Turner, héroïque sur la fin face à un Joel Embiid encore monumental (39 points, 12 rebonds, 6 passes décisives).

Les hommes de Rick Carlisle ont à nouveau mis les Sixers au défi en débutant fort, emmenés par un Obi Toppin agressif et efficace (6-14). Joel Embiid a entamé son entreprise de démolition face à chacun des intérieurs qui s’est présenté devant lui, dont Myles Turner, rapidement renvoyé sur le banc pour deux fautes, avant que Jalen Smith et Isaiah Jackson ne subissent le même sort.

Après un joli spin move à l’intérieur, le pivot de Philly a alors permis aux siens de reprendre la tête, bien aidé par les deux paniers à 3-points de De’Anthony Melton (22-21), jusqu’à ce que le 4/4 à 3-points de Tyrese Haliburton ne relance Indiana (26-34). Il a ensuite fallu résister à la montée en température de Tyrese Maxey, avec cette fois le tandem Haliburton-Mathurin sur tous les fronts afin de préserver l’écart (41-48).

Indiana lucide jusqu’au bout

Alors que les Sixers n’arrivaient soudainement plus à trouver Joel Embiid, Indiana en a profité pour saler la note, toujours grâce à son adresse extérieure. Après Aaron Nesmith, Tyrese Haliburton a ainsi inscrit son 6e panier à 3-points de la soirée pour contribuer aux 9 points d’avance préservés par les Pacers à la pause (54-63).

Les locaux ont usé de patience face aux coups d’éclat d’Obi Toppin, TJ McConnell et compagnie avant de finalement parvenir à revenir dans le coup. Joel Embiid a encore pu compter sur un De’Anthony Melton incisif pour l’épauler au scoring et égaliser à 94-94 juste avant le début du quatrième quart-temps.

Tyrese Maxey a resurgi au meilleur moment avec un 3-points, deux lancers et un dunk main gauche pour faire passer Philly en tête et faire lever le Wells Fargo Center (105-104).

Mais là encore, Indiana a tenu bon, s’appuyant cette fois sur un Myles Turner inarrêtable (15 de ses 17 points en quatrième quart-temps) et un Tyrese Haliburton également au rendez-vous, à la passe ou au scoring. C’est lui qui a scellé le suspense d’un dernier panier à 3-points (118-127), pour assurer une victoire 132 à 126 à l’arrivée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quand Tyrese répond à Tyrese. On avait eu les 50 points de Tyrese Maxey deux jours plus tôt dans une victoire retentissante de Philly sur des Pacers qui n’avaient rien lâché. On a eu un cette nuit un Tyrese Haliburton proche de la perfection pour lui répondre avec un véritable festival, entre ses 33 points à 7/12 de loin et 15 passes décisives dont de nombreux caviars, comme sur son alley-oop en toute fin de match pour Obi Toppin. Du très haut niveau.

– Obi Toppin au top de sa forme. Le poste 4 a réalisé son meilleur match sous ses nouvelles couleurs avec une activité, une agressivité et une efficacité qui ont été récompensées par 27 points à 12/15 au tir. Il a été le facteur X qui a fait basculer la partie dans le camp des Pacers avec Myles Turner sur la fin, avec notamment quelques paniers décisifs dans les moments où la pression des Sixers se faisait encore ressentir.

– Tobias Harris, l’homme de fer. Les Sixers ont cru perdre Tobias Harris à dix minutes de la fin du match sur une action peu commune. Auteur d’un bon match jusque-là, l’ailier a vu Bruce Brown lui retomber dessus de tout son poids en emportant sa tête et son cou. Resté de longs moments au sol, il a finalement pris le chemin du vestiaire, pour mieux revenir sur le parquet une minute plus tard ! Il a alors rassuré tout le monde avec un panier en isolation à mi-distance. Son retour n’a toutefois pas suffi à inverser la tendance.

– Nicolas Batum absent. Titulaire lors du précédent match face à Indiana, le Français a cette fois manqué à l’appel pour l’acte II, absent pour des raisons personnelles. Philly en a souffert, même si Nicolas Batum vient seulement d’arriver.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.