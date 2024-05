Tyrese Maxey (50 points) explose la défense des Pacers !

Il restait encore une poignée de secondes à écouler, dans cette partie dont le sort était déjà joué, quand Joel Embiid est venu le prendre dans ses bras.

Le Wells Fargo Center venait d’exploser, une minute plus tôt, en voyant Tyrese Maxey, d’un énième « step-back » à 3-points, atteindre la barre symbolique des 50 points. Une première dans sa carrière.

La révélation des Sixers n’a pas battu les Pacers à lui tout seul, mais quand même. Largement soutenu par son pivot, « lieutenant » d’un soir (37 points, 13 rebonds et 7 passes), il a été le principal artisan de cette victoire, la huitième de suite, qui permet à son équipe (8v-1d) de garder la place de n°1 à travers toute la ligue.

Une performance de haut vol qui s’imposait presque tant les Pacers, dans leur rôle de poil à gratter, ont posé des problèmes aux Sixers. Dépassés par la vitesse de pénétration et l’adresse longue distance d’un Tyrese Maxey sur un nuage de confiance, les visiteurs ont dû laisser passer la tempête en première période. Menés de 11 points après 12 minutes (38-27), les joueurs de Rick Carlisle ont compté jusqu’à 19 points de retard dans le second quart-temps.

Tyrese Haliburton lui répond

Mais Tyrese Haliburton, son compagnon de Draft (2020) et auteur d’un énorme double-double (25 points et 17 passes), a rappelé à tout le monde pourquoi il était All-Star et son équipe dans le Top 4 de la conférence jusqu’ici. Les Pacers s’accrochaient ainsi à la pause (69-60) et dans les minutes suivantes. Jusqu’à prendre brièvement, et pour la première fois de la fois du match, la tête à l’entame du quatrième quart-temps (104-105).

Les locaux ne paniquaient pas. Tandis que Tobias Harris se transformait en ramasse-miettes avec ses rebonds offensifs, Tyrese Maxey en remettait une couche jusqu’au retour de Joel Embiid. Il profitait de la présence de Patrick Beverley pour enchaîner les minutes sans ballon, comme véritable arrière. Action symbole de son heureuse soirée : Beverley a envoyé un « airball » très laid depuis la ligne à 3-point tombé… directement dans les mains de Maxey sous le cercle, qui n’avait plus qu’à finir.

En s’appuyant également sur quelques séquences en défense de zone, Philadelphie reprenait ainsi plusieurs possessions d’avance et ne sera plus inquiété jusqu’à la fin du « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les contres de Tyrese Maxey. Tout le monde retiendra bien sûr l’explosion offensive du meneur, mais celui-ci s’est également signalé en défense. En début de seconde période, il a signé une crêpe sur Bennedict Mathurin en récupérant le cuir avant de partir en « euro-step » de l’autre côté du parquet. Plus spectaculaire encore, dans le quart-temps suivant, son contre sur Buddy Hield qui s’élevait au dunk en contre-attaque.

– Du repos supplémentaire pour Joel Embiid. Alors que les Pacers sont brièvement passés devant au début du quatrième quart-temps, Nick Nurse s’est offert le luxe de se passer de son meilleur joueur pendant de longues minutes. Voyant que Tyrese Maxey et les autres géraient leur effort, le coach des Sixers n’a renvoyé le pivot qu’à quatre minutes de la fin de la rencontre. Résultat : le Camerounais a joué 33 minutes, soit une de moins que sa moyenne sur la saison.

– Nicolas Batum titulaire. Kelly Oubre Jr. fauché par une voiture, le Français a récupéré la place de titulaire. En 33 minutes, le vétéran a apporté tout ce qui lui permettait d’être dans le cinq des Clippers par le passé. De la défense (3 contres), une activité au rebond (7) et de l’adresse longue distance (9 points à 3/5 de loin).

– Les Pacers restent à Philadelphie. Les Pacers (6v-4d) n’ont pas besoin de quitter leur hôtel car les deux équipes se retrouvent mardi prochain, dans la même salle, mais cette fois dans le cadre du tournoi NBA.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.