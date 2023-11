Kelly Oubre Jr. souffre de côtes cassées

Kelly Oubre Jr n’est décidément pas verni. Alors qu’il avait bien rebondi aux Sixers depuis le début de saison, au point d’intégrer le cinq majeur, voilà un nouveau pépin qui vient briser son élan.

L’ailier de Philadelphie a en effet été fauché vers 19h00 ce samedi par un véhicule, selon l’Inquirer, alors qu’il se baladait à pied près de sa résidence. Pendant que le chauffard a pris la suite, Oubre a été pris en charge par du personnel médical, puis transporté à l’hôpital « dans un état stable ».

Il en est depuis sorti, mais il devrait manquer une période « significative » en raison de ses multiples blessures. Selon The Athletic, l’ailier souffre de côtes cassées et de blessures superficielles sur le reste du corps (hanche et jambes).

On devrait le revoir cette saison

Un porte-parole des Sixers à ESPN précise que sa saison n’est pas terminée, mais aussi que plusieurs dirigeants de l’équipe, dont le président Daryl Morey, l’avaient rejoint à l’hôpital samedi soir.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est déjà rentré chez lui, et qu’on devrait donc le revoir sous le maillot de Philadelphie, où il a signé pour un an.

La vraie question, c’est « quand ? » The Athletic ne donne aucune précision, mais le staff médical annonce que ses blessures seront examinées dans une semaine.

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 8 29 50.0 37.8 78.6 1.4 3.8 5.1 0.6 2.4 1.4 0.9 0.4 16.3 Total 535 26 43.5 33.0 75.2 1.0 3.5 4.4 1.0 2.6 1.0 1.1 0.5 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.