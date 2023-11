Kelly Oubre Jr. vit sa meilleure vie chez les Sixers

La saison vient à peine de débuter, et il est compliqué de tirer des conclusions définitives, mais pour l’instant, Kelly Oubre Jr. apparaît comme l’une des meilleures pioches de cette intersaison. Signé très tardivement, pour le salaire minimum, l’ancien chien fou des Wizards et des Hornets est la très bonne surprise du début de saison réussi des Sixers.

Titularisé depuis deux rencontres, Kelly Oubre Jr. fait un bien fou à Philly par sa vitesse, ses qualités athlétiques, mais aussi ses vraies qualités d’attaquant. Samedi soir, face aux Suns, il a carrément planté 17 points en première mi-temps, alors que Tyrese Maxey et Joel Embiid étaient un peu plus en retrait.

« Il est athlétique, il sait dribbler et shooter. C’est aussi simple que ça » résume Joel Embiid, sorti de Kansas comme Kelly Oubre Jr. Le MVP 2023 a peut-être perdu James Harden mais les systèmes de Nick Nurse sont plus variés, et Philly possède quatre joueurs (Embiid, Maxey, Harris et Oubre) qui tournent à 20 points et plus ! C’est unique en NBA.

Le salaire minimum pour un rendement maximum

« L’été a été très stressant pour moi, et j’ai de l’énergie à revendre » explique Kelly Oubre Jr, ravi de pouvoir jouer aux côtés du meilleur joueur de la saison passée, même si c’est pour le salaire minimum. « Côté salaire, ça ne le fait pas… Mais c’est le meilleur intérieur de la NBA, et tant qu’on a le meilleur joueur sur le terrain, cela me donne beaucoup de shoots ouverts, des coupes, et des pénétrations. Il joue un grand rôle là-dedans. »

Il remercie aussi le coach et le staff de leur confiance. Comme tous les joueurs contraints de jouer pour le minimum, Kelly Oubre Jr. sait que c’est une saison décisive pour aller chercher un plus gros contrat à la fin de la saison. « Je vais essayer de prendre les choses au jour le jour. Je sais que j’ai très envie de faire mes preuves dans cette ligue. La transition vers une nouvelle situation n’aurait pas été aussu facile sans l’entraîneur, le staff et mon éthique de travail » conclut-il.

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 4 29 52.9 45.5 88.9 1.8 2.5 4.3 0.5 2.8 1.8 1.0 0.3 20.0 Total 531 26 43.5 33.1 75.3 1.0 3.4 4.4 1.0 2.6 1.0 1.1 0.5 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.