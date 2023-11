Le 4 à la suite pour les Sixers, qui enfoncent les Suns

Disputé à un horaire avancé, le match démarre timidement, avec des Sixers qui s’en remettent principalement à Joel Embiid, alors que les Suns s’appuient majoritairement sur Kevin Durant et Eric Gordon, sans Devin Booker ni Bradley Beal. Comme souvent dans ces rencontres de début d’après-midi, les adresses ne sont pas bien élevées et les pertes de balle s’accumulent très vite, tandis que le spectacle n’est pas vraiment au rendez-vous (25-24).

Offensivement, c’est assez pauvre du côté de Phoenix sans Kevin Durant et Philadelphie en profite pour se détacher, grâce à l’apport de Tobias Harris et surtout Kelly Oubre Jr. « KD » tente bien de ramener les siens au contact, mais il est trop esseulé car ses coéquipiers sont juste trop maladroits. Avec un duo Harris/Oubre Jr. agressif et efficace sur jeu rapide, Philly garde donc logiquement le cap, même si l’écart n’est pas énorme à la pause (52-45).

Les Sixers ne forcent même pas

Sans Jusuf Nurkic pour redémarrer la mi-temps, Joel Embiid appuie forcément sur l’accélérateur face au pauvre Drew Eubanks, incapable de tenir la comparaison en défense. L’écart grimpe à une quinzaine d’unités, mais les Sixers se sabordent de nouveau avec leurs pertes de balle et les Suns, dans le sillage d’un super Kevin Durant, n’en demandaient pas tant pour revenir –encore– au score, alors qu’ils semblent vraiment limités collectivement (80-75).

Le dernier quart-temps sera néanmoins à sens unique, puisque Philadelphie prendra tranquillement la mesure de Phoenix et, ce, sans Joel Embiid, au repos sur le banc. Il faut dire que Tyrese Maxey et Tobias Harris, mais également Furkan Korkmaz et Paul Reed, font de l’excellent travail et les lancers-francs de Kevin Durant n’y font rien : c’est une nouvelle défaite pour la franchise de l’Arizona, sa troisième consécutive, pendant que Philly décroche une quatrième victoire de rang (112-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Philadelphie a pris son temps. Supérieurs aux Suns collectivement, les Sixers ont pourtant dû attendre le dernier acte pour valider leur succès, alors même que Joel Embiid se reposait (il n’est finalement jamais revenu en jeu). Auparavant, les hommes de Nick Nurse ont longtemps laissé ceux de Frank Vogel en vie, à cause notamment de leurs pertes de balle et d’une adresse en déça. Mais une fois qu’ils ont corrigé ces problèmes, dans les deuxième puis quatrième quart-temps, on a rapidement constaté qu’il y avait trop d’écart entre ces deux équipes, sur le plan collectif.

TOP/FLOP

✅ Le « supporting cast » de Joel Embiid. Outre le MVP en titre, fidèle à ses standards statistiques et intenable au retour des vestiaires, les Sixers ont pu compter sur les précieux apports de Tyrese Maxey, nouveau bras droit de « JoJo » et brillant dans le dernier acte, mais également Tobias Harris et Kelly Oubre Jr, déterminants en première mi-temps. Quatuor de choc pour Philly. La seule équipe qui possède quatre joueurs qui tournent à 20 points et plus.

⛔️ Le « supporting cast » de Kevin Durant. À l’inverse de Joel Embiid, « KD » n’a pas pu s’appuyer sur des lieutenants très efficaces et influents et, sans Devin Booker ni Bradley Beal, cela s’avère problématique. En dehors du MVP 2014 (9/20), les autres joueurs des Suns ont ainsi cumulé un vilain… 23/69 au shoot (soit 33% de réussite). Vite le retour du duo Booker/Beal…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.