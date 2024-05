Après le décès de sa mère, Dereck Lively II a trouvé un refuge chez les Mavericks

L’arrivée de Dereck Lively II à la Draft a fait beaucoup de bien aux Mavericks. Le pivot est ainsi une des bonnes surprises de la dernière cuvée et beaucoup pointent du doigt la maturité du rookie, qui épate pour un joueur d’à peine 20 ans. Une maturité construite au cours d’une vie pas toujours facile…

À l’âge de sept ans, Dereck Lively II a ainsi perdu son père. Accroc aux drogues dures, Dereck Lively Sr. est ainsi mort d’une overdose. Et à la toute fin de la saison régulière, c’est la maman du basketteur, Kathy Drysdale, qui est décédée suite à un cancer. Alors blessé, Dereck Lively II a ainsi accompagné les derniers moments de sa mère.

Sa mère mais aussi sa conseillère

« Ma mère était sur son lit de mort et elle a haussé les épaules comme si de rien n’était », raconte le rookie. « Elle m’a dit : ‘Je vais bien.’ Voir cette attitude, voir ce courage présent en elle, ça m’a fait réaliser : ‘Très bien, je dois continuer.’ Elle m’a passé le flambeau et je dois m’assurer de continuer à le porter maintenant. »

Longtemps seule pour élever son fils, Kathy Drysdale l’a aussi largement influencé sur les terrains de basket. Elle avait ainsi elle-même joué au niveau universitaire, du côté de Pennsylvania State, au poste de pivot. Et c’est elle qui a inculqué l’état d’esprit qui habite désormais Dereck Lively II sur les terrains.

« Ma mère m’a toujours appris que l’important n’est pas le nombre de points que l’on inscrit », explique le 12e de la Draft 2023. « Mais plutôt essayer de remplir chaque catégorie statistique, essayer de voler un ballon, de contrer deux tirs, de prendre huit rebonds, de faire quatre passes décisives. Et ensuite de marquer 10 points. »

La famille Mavericks

Désormais privé de ses deux parents, alors qu’il vient à peine d’avoir vingt ans, l’ancien de Duke s’est réfugié auprès de son équipe. « Je ne suis pas avec mes coéquipiers » affirme le pivot mais « je suis avec ma famille« . C’est donc à sa nouvelle famille qu’il tenait à partager le décès de sa mère et l’épreuve qu’il traversait.

« Je voulais juste m’assurer que mes coéquipiers savaient ce qui se passait », indiquait le pivot le jour du décès de sa mère. « Car il y a eu des moments où je ne suis pas aussi joyeux, je ne suis pas aussi bruyant, je ne ris pas autant, je ne danse pas, je ne fais pas toutes ces choses. »

Mais pour Dereck Lively II, les terrains sont vraiment un sanctuaire. « C’est le seul endroit où je peux aller et avoir le sourire » explique-t-il. « On joue un jeu que j’aime depuis mon enfance. Quand je dribble et que le ballon quitte ma main, je sais qu’il va revenir. C’est comme quand je parle avec mes coéquipiers, je sais que je peux leur faire confiance et qu’ils vont me renvoyer l’énergie que je leur donne. »

Pour perpétuer ce qua sa mère lui a transmis. « C’est dur, vraiment… C’est dur, simplement de… pas de tourner la page, car on ne peut pas faire comme si rien ne s’était passé. Mais il faut être capable d’avancer. C’est ce que ma mère voudrait que je fasse. C’est ce qu’elle a fait durant toute sa vie » conclut ainsi Dereck Lively II.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 Total 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.