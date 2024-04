Dereck Lively II et Josh Green absents jusqu’aux playoffs ?

Les Mavericks vont finir la saison régulière sans Dereck Lively II ? Absent des terrains depuis dimanche, l’énergique rookie souffre d’une entorse au genou droit, et cette nuit, il est arrivé avec des béquilles à l’American Airlines Center. Selon le staff médical, son absence sera d’au moins deux semaines, et ça signifie qu’il manquera le « play-in » si les Mavericks terminent entre les 7e et 10e places, et ce n’est pas certain qu’il soit rétabli pour le début des playoffs, programmé pour le week-end du 20/21 avril.

« On en a pour deux semaines, et on peut juste espérer qu’avec son âge, il puisse récupérer rapidement » a réagi Jason Kidd. « Pour l’instant, il est en béquilles, et j’espère juste qu’il aura une chance de jouer avant que la saison ne se termine. Si ce n’est pas le cas, et qu’on assure une place dans le Top 6, ça lui permettra de profiter d’un peu plus de temps pour revenir sur les terrains. »

Révélation du début de saison des Mavericks, Dereck Lively II a effectué plusieurs passages à l’infirmerie cette saison, et la direction a musclé sa raquette lors de la « trade deadline » avec les arrivées de Daniel Gafford et PJ Washington. Comme Dwight Powell et Maxi Kleber sont toujours là, Jason Kidd peut voir venir.

Un « road trip » comme reprise ?

Autre absent chez les Mavericks, Josh Green. L’ailier australien vient de manquer les neuf derniers matches à cause d’une entorse à la cheville droite. Le coach des Mavericks aimerait le revoir avant le « play-in » ou les playoffs.

« Il en a encore pour une semaine environ. Moins de deux semaines je pense » répond Jason Kidd. « Il progresse, et il va beaucoup mieux. Il est sur la bonne voie. » Du côté du staff, on aimerait qu’il soit en tenue mardi ou mercredi prochain, pour les rencontres à Charlotte ou Miami.

« Tout le monde aimerait qu’il participe à un ou deux matches (avant le début des playoffs) », confirme Jason Kidd. « Nous espérons que la semaine prochaine sera l’occasion de le faire participer à un match et de voir comment il se sent après ce match afin qu’il puisse continuer à jouer lors du match suivant. »