C’est l’histoire d’un oubli, « comme vous pouvez oublier vos clés dans votre voiture, les lunettes de soleil sur votre tête ou votre téléphone dans la poche. » Sauf que cet oubli va coûter très, très, très cher à Brittney Griner, qui a donc embarqué des cartouches de cigarettes électroniques qui contenaient de l’huile de cannabis en faisant son sac à la va-vite, au moment de partir pour la Russie.

» À ce moment-là, je jetais simplement toutes mes affaires là-dedans, j’ai fermé mes valises et je me suis dit: ‘OK, je suis prête' », raconte-t-elle ainsi.

En Russie, où elle joue entre deux saisons WNBA, ces produits sont toutefois interdits et le 17 février 2022, Brittney Griner est arrêtée à l’aéroport de Moscou. Elle est alors placée en détention… une semaine avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, entraînant d’énormes tensions diplomatiques avec les Etats-Unis.

Des conditions de détention très difficiles

L’oubli, qui aurait (quasiment) été sans conséquence quelques mois auparavant, tombe donc au pire moment, et prend des proportions folles. L’intérieure du Phoenix Mercury est ainsi condamnée à 9 ans de prison pour possession et trafic de drogue. Brittney Griner passera 10 mois dans les geôles russes avant de pouvoir rentrer aux Etats-Unis en échange de Viktor Bout, un marchand d’armes.

Dans une interview pour ABC, la star WNBA est revenue sur ses 10 mois de détention. La double championne olympique a même été détenue dans un camp de travail en Mordovie, où elle devait couper du tissu pour fabriquer des uniformes militaires russes. Dans des conditions extrêmement difficiles.

La joueuse WNBA n’avait pas toujours de papier toilette, le dentifrice était périmé depuis 15 ans et « le matelas avait une énorme tache de sang dessus, alors qu’on vous donne deux draps fins. Donc vous dormez essentiellement sur les barreaux » témoigne Brittney Griner.

Brittney Griner a songé au pire

Pour ne rien arranger, il fait un froid glacial. « Vraiment froid », précise ainsi la joueuse, qui a dû couper ses dreads pendant sa détention, de peur que des araignées ne s’y installent. « C’est un camp de travail. Vous y allez pour travailler… il n’y a pas de repos. [..] Mes dreads ont commencé à geler. Ils restaient simplement mouillés et froids, et je tombais malade. On doit faire tout ce qu’il est possible de faire pour survivre. »

Au cours de l’interview, la joueuse de Phoenix a même confié avoir des pensées très sombres pour sortir de la détention. « J’ai voulu me suicider plus d’une fois au cours des premières semaines », admet Brittney Griner. « J’avais juste envie de quitter cet endroit. »

Sauf qu’elle ne savait pas si les autorités russes auraient remis son corps à sa famille. Sortie de cet enfer, la joueuse espère bien jouer avec Team USA à Paris afin de remporter une troisième médaille olympique pour son pays.