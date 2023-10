Kelly Oubre Jr, la très bonne affaire des Sixers

Pressenti, mais sur le tard, à Miami et à Dallas, Kelly Oubre Jr. (2m01 , 27 ans) a finalement signé pour le salaire minimum à Philadelphie, soit moins de 3 millions de dollars pour une saison.

Laissé pour compte sur le marché des « free agent » alors qu’il sortait de sa meilleure saison en carrière à 20 points de moyenne chez les Hornets, l’explosif ailier pourrait surtout être une très bonne affaire pour les Sixers qui ont bien besoin de punch offensif, en attendant le retour (ou pas) de James Harden.

Des efforts qui passaient inaperçus

« L’intersaison a été un peu écoeurante parce que je me donne toujours à fond pour l’équipe. Je me sentais chez moi [à Charlotte] et je m’y voyais bien évoluer encore. Je pensais qu’après une saison à 20 points, la meilleure de ma carrière, les choses allaient se passer différemment. Mais c’est le business », explique-t-il sur Stadium. « J’ai simplement eu le sentiment que mes efforts passaient un peu inaperçus. C’était dur à avaler mais c’est une bonne leçon, il faut continuer à s’adapter et évoluer. Je suis à nouveau prêt à démontrer ma valeur ici [à Philly] ! »

Sur sa lancée de sa deuxième saison à Charlotte, Kelly Oubre Jr. (19 points) démarre fort aux côtés de Joel Embiid et Tyrese Maxey, le nouveau duo majeur de Philly.

Opportuniste en sortie de banc, le vétéran qui connaît à Philly son cinquième club en carrière sait trouver ses moments pour apporter son écot, profitant des espaces et des brèches créés par ses stars.

Objectif playoffs

« C’est une nouvelle opportunité donc j’apprends encore pas mal de choses. Mais j’ai été plus qu’agréablement surpris par les installations. C’est vraiment classe ! Tout est parfait, nickel, super bien organisé, ça prouve une implication à tous les niveaux de la franchise. »

De quoi notamment réaliser une très belle première sortie à 27 points face aux Bucks pour Kelly Oubre Jr, bien décidé à rétablir sa valeur sur le marché.

À nouveau « free agent » dans huit mois, Kelly Oubre Jr. a toutes les cartes en mains, sur et en dehors du terrain, pour vivre une belle saison chez les Sixers. Pour retrouver enfin les playoffs, cinq ans plus tard…

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 2 31 57.1 41.7 88.9 1.5 3.0 4.5 1.0 3.5 2.0 1.5 0.0 22.5 Total 529 26 43.4 33.0 75.2 1.0 3.4 4.4 1.0 2.6 1.0 1.1 0.5 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.