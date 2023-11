Même accrochés, les Nuggets font encore plonger les Clippers

Dynamiques contraires entre les Nuggets, co-leaders de l’Ouest toujours invaincus à domicile, et les Clippers, encore sevrés de victoire à l’extérieur au-delà de « surfer » sur cinq défaites de rang.

Dans sa globalité, le match a été dominé par Denver, les champions en titre prenant notamment jusqu’à 13 points d’avance dans le second quart-temps, sous l’impulsion d’un Nikola Jokic au four et au moulin (32 points, 16 rebonds, 9 passes), en plus d’être bien soutenu par Aaron Gordon (20 points, 5 rebonds, 5 passes) et Reggie Jackson (18 points).

Il n’empêche qu’au retour des vestiaires, Los Angeles a grignoté son retard et relancé le suspense de la partie, dans le sillage de Paul George (35 points, 7 rebonds, 3 interceptions) mais également James Harden (21 points), les instigateurs du comeback californien.

Un comeback, ou plutôt une tentative de comeback, puisque les Nuggets finiront par faire la différence dans le « money time », non sans mal, en s’appuyant principalement sur leur triplette Jokic – Gordon – Jackson, plus forte que le « hero ball » de Paul George ou Kawhi Leonard (111-108).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Denver a tenu bon mentalement. Le coeur du champion a parlé puisque, même dans la difficulté, les Nuggets ont réussi à valider leur septième victoire de la saison en sept matchs à domicile. Dominateurs avant la pause puis bousculés au retour des vestiaires, les hommes de Michael Malone ont su faire bloc et cette solidité collective leur a justement permis de punir les Clippers dans le « money time ». Pour ce faire, rien de plus simple : les coéquipiers de Nikola Jokic ont appuyé dans la peinture face au « very small ball » de Los Angeles.

– Toujours pas de victoire pour James Harden avec Los Angeles. Cinq matchs, cinq défaites : tel est maintenant le bilan des Clippers quand James Harden est en tenue, et il grimpe même à 0-6 depuis que le transfert avec les Sixers a été conclu… Pour l’heure, on ne peut pas dire que Tyronn Lue a trouvé la bonne formule et, collectivement, c’est toujours aussi brouillon. En témoigne le « money time » des Californiens, où Paul George et Kawhi Leonard ont multiplié les actions en solo, en se cassant quasi systématiquement les dents sur la défense des Nuggets. De quoi tirer une première vraie sonnette d’alarme ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.