Khris Middleton et Aaron Nesmith, sur un air de Charleston

Avant que Tyrese Haliburton ne plante le « floater » de la gagne en prolongation, c’est un improbable duel entre Aaron Nesmith et Khris Middleton qui avait animé la fin du Game 3 et la prolongation. Natifs tous les deux de Charleston, les deux ailiers ont défendu l’un sur l’autre, et n’ont cessé de se répondre à distance. D’abord, il y a eu les deux lancers-francs de Nesmith pour donner trois points d’avance à la fin du temps réglementaire. Suffisant pour que Middleton plante le panier de l’égalisation à une seconde de la sirène. Avec Nesmith à ses trousses.

Dans la prolongation, c’est encore Nesmith qui inscrit un 3-points à 14 secondes de la fin et il pensait avoir fait le plus dur avec son seul 3-points de la soirée. Sauf que Middleton lui répond encore. À 3-points pour égaliser !

Derrière, Tyrese Haliburton signe l’action du match avec son « floater » avec la faute. Mais il reste encore une seconde à jouer, et sur la remise en jeu, Pat Connaughton sert évidemment Khris Middleton. Il est dans le corner, avec Aaron Nesmith sur le dos, et cette fois, il rate. Indiana l’emporte.

Pourquoi les Pacers ne font pas faute ?!?

« Il a mis des tirs difficiles, et sur le deuxième, je me suis dit que c’était une blague » raconte Aaron Nesmith. « Mais c’est mon boulot de lui rendre les choses compliquées. Et c’est vraiment sympa de se mesurer au plus haut niveau avec quelqu’un que je connais depuis tellement longtemps. »

Le plus étrange, c’est que les Pacers n’ont pas cherché à faire faute sur Khris Middleton avant qu’il ne prenne ses deux tirs égalisateurs. « Je ne sais même pas comment décrire les paniers de Middleton… Mais on avait un scénario pour faire faute » assure pourtant Rick Carlisle. « C’est juste qu’on ne l’a pas fait… Il était tellement au large sur le premier tir, qu’on a choisi de le laisser faire… Même chose sur le second. Je savais que la question allait sortir, et c’est de ma faute. J’en endosse l’entière responsabilité. »

Collé à Khris Middleton, Aaron Nesmith raconte ce dernier tir, à la fin de la prolongation. « Il avait déjà mis deux tirs délirants, et dans ma tête, je me suis dit : ‘Ne fais pas faute’. Je voulais juste lui rendre les choses les plus difficiles possibles, en espérant qu’il le rate. Au moment où il a shooté, j’ai su que c’était manqué. Lorsque je me suis retourné, et que j’ai vu que c’était court, c’était un vrai soulagement. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.