Le MVP de la nuit | Anthony Edwards, la soif de remporter sa première série

On était resté sur un Anthony Edwards juste dans le jeu, sans avoir besoin de beaucoup marquer dans le Game 2. Cette nuit à Phoenix, l’arrière des Wolves partait sur des bases plus ou moins similaires après trois quart-temps, s’immisçant encore bien dans le collectif de son équipe.

Avant de décider de prendre les choses en main dans le quatrième quart-temps, au cours duquel il a doublé son quota de points. Auteur de 16 points en première période, il s’est contenté de deux unités dans le troisième quart-temps, avant de compléter par 18 points supplémentaires (5/7 aux tirs et 8/8 aux lancers) dans le dernier.

« Je veux juste rendre hommage à Nickeil (Alexander-Walker). Nickeil et Jaden (McDaniels) jouent à un haut niveau sur ces trois premiers matchs de playoffs. Un grand bravo à lui », préfère-t-il féliciter à l’issue du match, en parlant de son coéquipier, facteur X des Wolves dans ce troisième quart-temps.

Sa mentalité personnelle ? « Je veux tuer tout ce qu’il y a en face de moi. C’est le plus important, c’est à peu près tout », résume celui qui a échangé sur la fin quelques mots avec Devin Booker, ce dernier ayant montré des signes de frustration en raison de la tournure des événements.

Ne pas penser à la suite possible

Grâce aux performances de leur leader, auteur de 36 points (12/23 aux tirs), 9 rebonds et 5 passes cette nuit, les Wolves sont désormais aux portes de la qualification pour la demi-finale de conférence. C’est d’ailleurs la première fois dans l’histoire de la franchise qu’ils mènent 3-0 dans une série. L’intervieweur lui fait alors remarquer que remporter le dernier match, potentiellement dimanche à Phoenix, est toujours le plus dur.

« Je n’ai jamais connu ce stade donc je ne sais pas. Je ne peux pas dire à quel point c’est dur. Alors je viens jouer, je fais en sorte que mes coéquipiers soient prêts à gagner. Je ne sais pas à quel point c’est dur, je n’ai pas encore gagné de série. J’ai été renvoyé à la maison deux fois, donc je suis assoiffé », affiche-t-il.

Pas question pour lui de se projeter déjà sur un éventuel second tour face aux Nuggets, qui mènent sur le même score face aux Lakers.

« On n’a jamais connu ça, donc c’est facile de nous focaliser sur le moment présent. On ne peut pas regarder au-delà de demain ou le prochain match. On commence à gagner, donc on veut continuer à le faire. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.9 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 Total 302 34 44.6 35.3 79.3 0.7 4.5 5.2 4.1 2.1 1.4 2.8 0.6 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.