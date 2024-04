En panne d’adresse, Tyrese Haliburton a mis le tir le plus important du match

Tyrese Haliburton a certes compilé un triple-double (18 points, 16 passes, 10 rebonds) mais il a encore eu bien du mal à trouver le chemin du cercle, avec un 8/22 au tir dont un piteux 1/12 à 3-points…

Dans l’histoire des playoffs, ils ne sont pas nombreux à avoir raté 11 3-pts ou plus dans un match. Stephen Curry a ce « record » avec son 2/15 (soit 13 tirs extérieurs ratés) lors du Game 2 des Finals 2015. On se souvient aussi de John Starks (0/11) lors du Game 7 des Finals 1994 tandis que Bogdan Bogdanovic (2/13), Tobias Harris (2/13) et Pascal Siakam (2/13) l’ont aussi fait. Le « maître » en la matière étant James Harden, qui l’a « réussi » quatre fois.

Devant Caitlin Clark, dont la présence a enflammé le public du Gainbridge Fieldhouse, Tyrese Haliburton peut néanmoins savourer. Car les Pacers ont gagné, pour mener 2-1 dans leur série face aux Bucks, et surtout le meneur de jeu a inscrit le tir le plus important de la rencontre. Un « floater » compliqué, avec la faute, en prolongation !

« J’ai finalement mis un tir alors que j’ai eu du mal à mettre le moindre panier pendant toute la soirée… »

« Vous savez que j’allais tirer, peu importe les circonstances » s’amuse-t-il. « Le tir que j’allais obtenir allait dépendre du feeling. Khris (Middleton) a poussé Pascal (Siakam) pour dire à Patrick (Beverley) de passer sous l’écran et dès que Patrick a tourné la tête, j’ai réagi et tout s’est ouvert au milieu. J’ai finalement mis un tir alors que j’ai eu du mal à mettre le moindre panier pendant toute la soirée… »

Pris sur le crossover de son adversaire, Patrick Beverley a ainsi laissé libre l’accès au centre du terrain, et Andre Jackson Jr. n’a pas pu contrer le floater, tandis que son meneur faisait faute par derrière.

De quoi valider la victoire en prolongation avec ce lancer-franc, Khris Middleton ne pouvant pas réussir un nouveau miracle sur l’ultime possession. « C’était vraiment un match sympa et une prolongation sympa. Qu’est-ce qu’on peut demander de plus ? » conclut Tyrese Haliburton. « L’atmosphère était vraiment sympa. »