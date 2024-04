Dépassés physiquement, les Suns vont maintenant jouer par fierté

Ce n’était pas la première fois cette saison que le Footprint Center réagissait ainsi. Voyant son équipe sombrer en seconde période, comptant jusqu’à 24 points de retard, le public a timidement hué ses Suns. Une attitude relativement rare en playoffs.

« Ils attendent beaucoup de nous et ils paient leur argent durement gagné, et ils méritent de réagir comme ils le veulent. Il est de notre devoir, nous joueurs, de nous en servir comme d’un carburant, et j’espère que cela nous donnera des ailes pour le prochain match », affiche Kevin Durant.

Ses coéquipiers et lui auront bien un début de réaction à l’entame du quatrième quart-temps, mais les locaux ne seront jamais en mesure de repasser sous la barre des dix points de retard. Les hommes de l’Arizona partaient de trop loin, parce qu’ils ont complétement sombré dans le troisième quart-temps.

Des ajustements défensifs

Ils sont plusieurs côté Suns à résumer cette période par un simple : « Ils ont mis des tirs, et pas nous. » Frank Vogel remarque ainsi qu’après Jaden McDaniels, un autre joueur inattendu est sorti de sa boîte : Nickeil Alexander-Walker, auteur de quatre paniers à 3-points dans cette période remportée par les visiteurs (36-20).

Mais « non » assure le coach, son équipe n’a pas de problème mental à aborder ces troisièmes quart-temps dont ils ont régulièrement souffert cette saison. Le souci est plus large que cette simple question de réussite aux tirs. Bradley Beal est l’un de ceux à mettre les pieds dans le plat, évoquant des soucis de circulation du ballon.

Dans cette période décisive, c’était flagrant. On d’ailleurs vu l’ancien joueur des Wizards intimer, d’un geste de la main, à ses coéquipiers de bouger après qu’il a reçu un écran en tête de raquette. Ces soucis de fluidité en attaque peuvent être mis sur le compte d’un autre aspect central dans cette série : la dimension physique.

« Ils ont mis KAT (Karl-Anthony Towns) et Naz (Ried) sur KD, Ant (Anthony Edwards) défendait sur moi pour démarrer le match, ce n’était pas (Mike) Conley. Donc ils essayent d’éviter les petits ‘mismatchs’ avec Conley autant que possible. Si on compare les tailles, leurs défenseurs sont plus grands que nous trois, ils font du bon boulot là-dessus », remarque ainsi Bradley Beal.

Le grand écart aux rebonds

Contrairement à ce que dit parfois l’adage, dans cette série, la taille bat la vitesse. Déjà dominés au rebond lors des deux premières manches, les Suns ont carrément flanché dans ce secteur cette nuit : les Suns ont terminé avec 28 petits rebonds captés, soit… 22 de moins que leurs adversaires (50), qui ont capté trois fois plus de rebonds offensifs (15-5). Le grand écart se vérifie également dans les points dans la raquette (56-36).

« On a été dominé, on s’est fait tuer au rebond. Ils sont plus grands et plus costauds que nous. On doit se battre, gagner la bataille des ’50/50 balls’ », regrette Frank Vogel qui avait pourtant déjà fait une piqûre de rappel à sa troupe à la pause. Il ajoute : « Des gars nous posent des soucis de ‘matchups’, quand on essaie d’aider sur ces gars. On doit assurer de meilleures rotations que ce soir. »

Faire mieux pour espérer voler un match à ces intraitables Wolves qui mènent désormais 3-0. En sachant qu’aucune équipe n’est revenue d’un tel écart pour s’imposer. Un défi « enthousiasmant » pour Devin Booker, là où Bradley Beal ajoute : « Je n’ai jamais été sweepé de ma vie. Je serai maudit si cela se produit. »

Frank Vogel termine, en pensant au match de dimanche : « Il n’y a pas de renoncement dans notre groupe. On joue par fierté et pour une opportunité de continuer à se battre. Ce groupe ne veut pas que la saison se termine. »