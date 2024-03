Encore un troisième quart-temps raté pour les Suns

Comme à Portland, les Suns ont sombré dans le troisième quart-temps à Sacramento. Déjà en difficulté en première mi-temps face à la vitesse de De’Aaron Fox (19 points) et le mix physique/vision de Domantas Sabonis (12 points, 8 rebonds, 6 passes), la troupe de Kevin Durant et Devin Booker restait dans le match (65-54).

Sauf que les joueurs de l’Arizona ont pris une déferlante au retour des vestiaire, un 28-13 à 11/12 de réussite dont 4/4 de loin pour les Kings, qui a définitivement plié la rencontre…

« Encore un troisième quart-temps compliqué » pouvait regretter Frank Vogel après la rencontre. « On doit être meilleurs. On doit mieux exécuter les choses en attaque, on doit rentrer les tirs au bon moment. Entre les tirs ratés et les pertes de balle, on leur a permis de beaucoup trop courir. On connait les Kings, on sait qu’ils jouent à un gros rythme mais ce troisième quart-temps, c’est là qu’ils ont pu montrer leur meilleur visage. »

Pour le coach, il est difficile de se préparer face au tempo imposé par les Kings, qui restaient sur une défaite face aux Celtics mais qui sont actuellement à la 4e place de l’Ouest (17 victoires – 10 défaites).

Frank Vogel assure que son message passe

Certes, les Suns avaient pas mal de blessés (Bradley Breal, Josh Okogie, Jusuf Nurkic) mais l’équipe traverse une passe compliquée, avec seulement 3 victoires sur leurs 11 dernières sorties. Actuellement, Phoenix souffre en défense tout en étant trop prévisible en attaque, les Kings en ayant profité pour voler 7 ballons à Kevin Durant.

« Il y a eu beaucoup de jeu rapide, en attaque et en défense. Je ne crois pas que notre « spacing » était le bon en attaque et, sur le repli défensif, il faut qu’on le fasse intelligemment, pas seulement qu’on assure le repli » analyse Devin Booker, regrettant que les Suns aient souvent perdu de vue les nombreux shooteurs adverses.

Frank Vogel reconnait par ailleurs qu’Eric Gordon, pourtant titulaire, n’est pas assez impliqué dans le jeu offensif de l’équipe. Néanmoins, malgré la frustration évidente, il écarte l’idée d’une cassure interne…

« Le message passe » assure-t-il ainsi pour conclure. « C’est simplement qu’on ne joue pas assez bien à l’heure actuelle. Les gars doivent rester connectés et traverser ça. Il y a de la frustration parce qu’on perd, et c’est normal. Ce serait un vrai problème si ce n’était pas le cas. »

Avec cette nouvelle défaite, les Suns affichent en tout cas un bilan à peine équilibre (14 victoires – 14 défaites), à égalité avec les Warriors, et pourraient prochainement sortir du Top 10 de l’Ouest.