Il y a 40 ans, Isiah Thomas entrait dans la légende avec 16 points en 94 secondes

Le 27 avril 1984, il y a 40 ans jour pour jour, les 21 908 spectateurs de la Joe Louis Arena de Detroit vont assister à un exploit de légende. Parce que le Pontiac Silverdome est réservé à un évènement de motocross, le Game 5 entre les Pistons et les Knicks avait été délocalisé le temps d’un match, et surtout le temps d’une performance de folie. A l’époque, les Pistons retrouvaient les playoffs après six années de disette, et les exploitants de la salle n’avaient pas prévu que les coéquipiers d’Isiah Thomas joueraient encore fin avril…

Alors que Bernard King est en train d’offrir la qualification à son équipe (44 points malgré deux doigts cassés), le jeune Isiah Thomas se rebelle : il inscrit 16 points en 94 secondes pour combler un retard de huit points et arracher la prolongation pour son équipe !

Pour rien, puisque les Knicks remportent finalement le match, et donc la série en cinq manches – avec un Bernard King à 42 points de moyenne, malgré des symptômes grippaux dans ce Game 5.

Pour rien, comme son quart-temps à 25 points, quatre ans plus tard en finale NBA contre les Lakers.

Pour rien, si ce n’est écrire le début de sa légende…

« Je ne me souviens de rien de ce qui s’est passé », avait raconté Bernard King au New York Times. « J’étais tellement dedans. Tout ce que je sais, c’est que j’ai cru que nous avions le match en main à plusieurs reprises, mais qu’ils n’arrêtaient pas de revenir. Ils ne voulaient pas abandonner. »