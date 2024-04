Sans Jimmy Butler, Bam Adebayo et Tyler Herro haussent le ton à Miami

Avec 45 points, 16 passes et 15 rebonds à eux deux, Bam Adebayo et Tyler Herro ont été dominants et décisifs dans le Game 2 gagné par le Heat à Boston. Le duo sait que, en l’absence de Jimmy Butler pour l’intégralité de cette série, la pression et les responsabilités sont sur ses épaules.

« C’est notre chance. On a eu des petites séquences de ça avant et c’est notre opportunité désormais », confiait l’intérieur la semaine passée, lui qui a été très bon en dernier quart-temps (8 points) dans la deuxième manche. « Il a de grosses responsabilités défensivement », rappelle Erik Spoelstra. « Il a été excellent quand on a eu besoin de lui et ses points nous ont fait du bien. »

Le futur joueur de Team USA a ainsi pris la suite d’un excellent Tyler Herro, auteur de 24 points, avec 6 paniers primés, et 14 passes décisives. « On a besoin de son agressivité, de ses points, de ses shoots, de sa manière de faire le jeu », listait son coach. « Selon les possessions, il peut faire une de ces choses. »

Complémentaires, les deux jouent la même partition

Surtout, les deux joueurs ne jouent pas l’un après l’autre, mais bien l’un avec l’autre. Le jeu à deux est visible et efficace. « Ils sont, tout comme Butler, nos leaders. Tout passe par eux. Dès qu’on met ces joueurs en position de prendre les bonnes décisions, on croit en eux. La majorité du temps, ils font les bons choix », explique Caleb Martin. « Je trouve qu’on est complémentaire », ajoute Bam Adebayo.

La salut du Heat passera évidemment par les performances du duo (en plus de la défense). « Ce n’est pas une surprise : ils vont être grandement impliqués en attaque. Boston le sait, nous aussi », insiste Erik Spoelstra. « Il va y avoir plusieurs niveaux car on ne peut pas faire systématiquement la même chose. Ils ont collaboré ensemble depuis plusieurs années et ce sont ces moments vécus à deux qui permettent de faire tout cela. »