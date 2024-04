Juan Nunez s’inscrit à la Draft 2024

Champion d’Allemagne à 19 ans la saison passée avec le Ratiopharm Ulm, Juan Nunez (1m92) a annoncé sur les réseaux sociaux son inscription à la Draft.

Beaucoup moins médiatisé que les « prospects » français, le jeune meneur de l’Espagne tourne cette année à 10.6 points, 5.1 passes, 3.4 rebonds et 1.6 interception de moyenne dans le championnat allemand.

Formé au Real Madrid, Juan Nunez s’est fait un nom sur la scène internationale, d’abord comme MVP de l’Euro U20 en 2022, puis en intégrant carrément l’effectif de la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2023.

Avec 5 points et 5.2 passes de moyenne, il avait fait partie des meilleurs jeunes de la compétition, et les « workouts » devraient lui permettre de faire grimper sa cote, dans une Draft sans grosse hiérarchie.

Depuis Usman Garuba et Santi Aldama en 2021, l’Espagne n’a plus placé de joueurs à la Draft, mais 2024 pourrait être une grande année pour le basket ibérique puisque Izan Almansa, Aday Mara, Baba Miller et donc Juan Nunez pourraient être sélectionnés. Jusqu’à présent, le record pour l’Espagne date de 2009 avec trois joueurs draftés : Ricky Rubio, Victor Claver et Sergio Llull.